Trip.com 推台北機票買一送一｜深港澳酒店＋本地玩樂體驗快閃優惠

第二輪消費券於7月16日發放，大家打算如何使用？Trip.com於2023年7月16日至21日（周日至周五）起，每日發放火熱超級優惠，更有首次推出的來回台北機票買一送一優惠！以及極受歡迎的快閃限量酒店及當地體驗、Mastercard®卡專享限量機票優惠代碼等。正計劃下半年出遊的朋友，記得留意活動時間，準時競搶！

台北機票買一送一優惠

Trip.com首度與大灣區航空合作，推出香港至台北往返機票買一送一優惠！Trip.com用戶於7月16及17日晚上10時，留意「Trip.com獨家大灣區航空買1送1」標籤以進行競搶，成功後即可免費獲得一張相同的來回台北機票 （僅限成人票）。成功搶得的台北機票的用戶可於2023年12月31日之前成行，以人均$800起超值優惠飛台灣。

優惠競搶詳情：

日期 優惠項目 開搶時間 7月16日 (星期日) ．【頭炮加碼】Mastercard專享限量機票優惠代碼

．香港至台北來回機票買一送一優惠

．Mastercard 專享限量機票優惠代碼 凌晨12時

晚上10時

晚上10時 7月17日 (星期一) ．香港至台北來回機票買一送一優惠 晚上10時 7月18日 (星期二) ．限量本地當地體驗買一送一優惠

．快閃本地酒店

．Mastercard專享限量機票優惠代碼 晚上10時 7月19日 (星期三) ．限量澳門 TeamLab 買一送一優惠

．快閃澳門酒店

．Mastercard專享限量機票優惠代碼 晚上10時 7月20日 (星期四) ．限量廣州、深圳當地體驗買一送一優惠

．快閃廣州、深圳酒店優惠

．Mastercard專享限量機票優惠代碼 晚上10時 7月21日 (星期五) ．以HK$10購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡

．以HK$10購買機場快線單程票

．Mastercard專享限量機票優惠代碼 晚上10時

限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499

Trip.com另精選多間熱門港、澳、大灣區酒店優惠進行限量競搶，由2023年7月18日至20日，每晚10時均有不同的酒店提供快閃優惠予Trip.com用戶競搶。名額有限，先訂先得！

日期 開搶時間 酒店 快閃價

(港幣，連稅) 原價

(港幣) 7月18日 (星期二) 晚上10時 香港WM 酒店

香港富麗敦海洋公園酒店 $999

$1,499 $1,980

$2,830 7月19日 (星期三) 晚上10時 澳門葡京酒店

澳門雅辰酒店

深圳東海朗廷酒店

深圳硬石酒店

深圳四季酒店 $999

$999

$999

$499

$999 $1,393

$2,050

$1,511

$862

$2,159

限量當地玩樂體驗買一送一優惠

除機票及快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於7月18日及19日晚上10時競搶多個熱門玩樂體驗門票買一送一快閃優惠，包括Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕獨家買1送1、香港樂高探索中心及香港杜莎夫人蠟像館門票買1送1等。另外，用戶亦可以HK$10的震撼價購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡，或以HK$10購買機場快線單程票一張。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。

Mastercard 專享限量機票優惠：滿HK$1,000 減HK$250

Trip.com繼續夥拍Mastercard推出優惠，於7月16日凌晨12時及晚上10時、7月18日至21日每晚10時發放Mastercard 專享限量機票優惠代碼。用戶以搶得的優惠代碼購買機票並以香港或澳門地區發行之Mastercard結賬，即享K$1,000減$250優惠。