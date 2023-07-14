Trip.com 推台北機票買一送一｜深港澳酒店＋本地玩樂體驗快閃優惠
第二輪消費券於7月16日發放，大家打算如何使用？Trip.com於2023年7月16日至21日（周日至周五）起，每日發放火熱超級優惠，更有首次推出的來回台北機票買一送一優惠！以及極受歡迎的快閃限量酒店及當地體驗、Mastercard®卡專享限量機票優惠代碼等。正計劃下半年出遊的朋友，記得留意活動時間，準時競搶！
台北機票買一送一優惠
Trip.com首度與大灣區航空合作，推出香港至台北往返機票買一送一優惠！Trip.com用戶於7月16及17日晚上10時，留意「Trip.com獨家大灣區航空買1送1」標籤以進行競搶，成功後即可免費獲得一張相同的來回台北機票 （僅限成人票）。成功搶得的台北機票的用戶可於2023年12月31日之前成行，以人均$800起超值優惠飛台灣。
優惠競搶詳情：
|日期
|優惠項目
|開搶時間
|7月16日 (星期日)
|．【頭炮加碼】Mastercard專享限量機票優惠代碼
．香港至台北來回機票買一送一優惠
．Mastercard 專享限量機票優惠代碼
|凌晨12時
晚上10時
晚上10時
|7月17日 (星期一)
|．香港至台北來回機票買一送一優惠
|晚上10時
|7月18日 (星期二)
|．限量本地當地體驗買一送一優惠
．快閃本地酒店
．Mastercard專享限量機票優惠代碼
|晚上10時
|7月19日 (星期三)
|．限量澳門 TeamLab 買一送一優惠
．快閃澳門酒店
．Mastercard專享限量機票優惠代碼
|晚上10時
|7月20日 (星期四)
|．限量廣州、深圳當地體驗買一送一優惠
．快閃廣州、深圳酒店優惠
．Mastercard專享限量機票優惠代碼
|晚上10時
|7月21日 (星期五)
|．以HK$10購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡
．以HK$10購買機場快線單程票
．Mastercard專享限量機票優惠代碼
|晚上10時
限量港、澳、大灣區酒店優惠：連稅低至HK$499
Trip.com另精選多間熱門港、澳、大灣區酒店優惠進行限量競搶，由2023年7月18日至20日，每晚10時均有不同的酒店提供快閃優惠予Trip.com用戶競搶。名額有限，先訂先得！
|日期
|開搶時間
|酒店
|快閃價
(港幣，連稅)
|原價
(港幣)
|7月18日 (星期二)
|晚上10時
|香港WM 酒店
香港富麗敦海洋公園酒店
|$999
$1,499
|$1,980
$2,830
|7月19日 (星期三)
|晚上10時
|澳門葡京酒店
澳門雅辰酒店
深圳東海朗廷酒店
深圳硬石酒店
深圳四季酒店
|$999
$999
$999
$499
$999
|$1,393
$2,050
$1,511
$862
$2,159
限量當地玩樂體驗買一送一優惠
除機票及快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於7月18日及19日晚上10時競搶多個熱門玩樂體驗門票買一送一快閃優惠，包括Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕獨家買1送1、香港樂高探索中心及香港杜莎夫人蠟像館門票買1送1等。另外，用戶亦可以HK$10的震撼價購買Trip.SIM 4日旅行數據漫遊電話卡，或以HK$10購買機場快線單程票一張。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。
Mastercard 專享限量機票優惠：滿HK$1,000 減HK$250
Trip.com繼續夥拍Mastercard推出優惠，於7月16日凌晨12時及晚上10時、7月18日至21日每晚10時發放Mastercard 專享限量機票優惠代碼。用戶以搶得的優惠代碼購買機票並以香港或澳門地區發行之Mastercard結賬，即享K$1,000減$250優惠。