台灣多功能背囊品牌bagrun實體據點進駐香港 軍事規格產品結合實用與時尚

軍事背囊總是給予人「大大嚿」又刻板的軍事感覺，不過台灣知名多功能軍事背囊品牌bagrun向來會將既有的軍事形象打破，讓背包可以既具備功能性又能在外觀上取得平衡。最近 bagrun 實體據點進駐香港，為戶外活動愛好者、健身人士和上班族提供不同風格和大小的袋子！

bagrun背囊採用世界頂級 CORDURA 專業軍規材質布料。CORDURA 是由美國杜邦公司所研發的一種高強度尼龍布料，起初二次大戰期間廣泛運用再軍隊上，後來則不斷開發成各式軍民用品，具優異的耐磨性、耐撕裂性、防潑水、輕量、不褪色，適合旅遊、行山、運動、戶外活動等場合使用。

運動玩家軍事風格後背包都會極黑色（另設雪地迷彩、暮色迷彩）：可容納ipad與15.6吋筆電、背帶附fidlock磁扣可加掛各式配件，底部獨立鞋層，可帶第二雙鞋出門。

二代都會玩家軍事風格瞬開後背包多地形迷彩（另設都會極黑、暮色迷彩）：遇到雨水，水珠會自動滑落、背帶上加裝快取磁扣轉接環,即可搭配快取配件系列使用。

品牌另設多款小型多用途斜揹袋，包括城市快取單肩胸包、二代 MOLLE 系統軍規多功能小包、二代 MOLLE 系統多用途斜揹包 (腰包)等，滿足用家的各種搭配需求。

喜愛水上活動的話就可以選擇bagrun防水包，材質使用刀刮布，由76片片無縫式高周波熱壓合技術,達到 100%防水，並且有抗汙、抗紫外線、抗氧化的性質，可以長期使用不會變質。

為慶祝bagrun進駐香港，NP Mall 於7月帶來獨家組合優惠及禮遇。由即日起至7月31日內，於

NP Mall 門市或網店購買bagrun指定產品，即享折扣優惠。另外，NP Mall 同時為各位軍事愛好者提供3個超抵價組合優惠，包括都會玩家瞬開翻蓋後背包組合/二代都會玩家軍事風方便組合/運動玩家外遊組合！（詳情：https://www.npmall.com.hk/categories/bagrun-bundle-offer）

NP MALL

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