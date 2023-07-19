台灣多功能背囊品牌bagrun實體據點進駐香港 軍事規格產品結合實用與時尚
軍事背囊總是給予人「大大嚿」又刻板的軍事感覺，不過台灣知名多功能軍事背囊品牌bagrun向來會將既有的軍事形象打破，讓背包可以既具備功能性又能在外觀上取得平衡。最近 bagrun 實體據點進駐香港，為戶外活動愛好者、健身人士和上班族提供不同風格和大小的袋子！
bagrun背囊採用世界頂級 CORDURA 專業軍規材質布料。CORDURA 是由美國杜邦公司所研發的一種高強度尼龍布料，起初二次大戰期間廣泛運用再軍隊上，後來則不斷開發成各式軍民用品，具優異的耐磨性、耐撕裂性、防潑水、輕量、不褪色，適合旅遊、行山、運動、戶外活動等場合使用。
為慶祝bagrun進駐香港，NP Mall 於7月帶來獨家組合優惠及禮遇。由即日起至7月31日內，於
NP Mall 門市或網店購買bagrun指定產品，即享折扣優惠。另外，NP Mall 同時為各位軍事愛好者提供3個超抵價組合優惠，包括都會玩家瞬開翻蓋後背包組合/二代都會玩家軍事風方便組合/運動玩家外遊組合！（詳情：https://www.npmall.com.hk/categories/bagrun-bundle-offer）
NP MALL
時間：09:30 – 18:30（周一至五）、每月第一個及第三個星期六：11:00 – 18:00、星期日及公眾假期：休息
地址：九龍荔枝角永康街 63 號 Global Gateway Tower8 樓 802-803 室
電話：3700 5720
IG：https://www.instagram.com/npmall.hk/