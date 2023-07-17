全民造星V｜花姐對Nathan退賽感可惜 望大眾留手：「應該支持有Potential嘅人」

ViuTV《全民造星V》總決賽昨晚（16日）舉行，Lyman（香胤宅）以大熱姿態奪冠，而亞軍及季軍則為KC及亨仔。而本來亦是十強之一的Nathan（魏念恩），因日前爆出分手後仍向前女友借錢等負面新聞而退賽，賽後評判之一的花姐（黃慧君）直言覺得可惜，認為Nathan有潛質在娛樂圈發展，希望外界可以給予他空間，而非落井下石⋯⋯

負面新聞纏身 Nathan退出《全民造星V》總決賽

Nathan本為《全民造星V》總決賽十強之一，但日前被爆出醜聞，其女友Jessie今年5月墜樓身亡，Jessie的家人公開Jessie與Nathan的對話內容，可見Nathan曾多次向女友借錢，數目每次由100至1000元不等，儼如「人肉提款機」；後來Nathan又突然提出分手，要求對方刪除IG上所有合照，即使Jessie登門求見，在屋內的Nathan都拒絕見面。不久後，Jessie選擇走上絕路。

Nathan最終在節目開始前宣布退賽，並指會盡快交代事情。

今年退任《全民造星》監製、擔任評判的花姐（黃慧君）賽後接受傳媒訪問，談到Nathan退賽一事，她直言覺得可惜，因為Nathan過去表現一直好好，外型不錯，但亦理解他退賽的決定，並希望他可以繼續在娛樂圈發展。花姐又指自己以朋友身份是支持Nathan，奈何與對方不熟稔，同時涉及別人，因此私事即使有想過致電慰問對方，最後也作罷。

「Nathan呢件事係佢自己嘅事，到底件事嘅全部係點我哋都唔知道，我好希望傳媒、觀眾同網友畀啲空間佢，我覺得佢而家嘅壓力係大家想像唔到有幾大。我哋做呢行，應該支持一啲有Potential嘅人，而唔係加一腳去踩佢。」