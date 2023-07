呂爵安個人品牌NADE首個聯乘企劃 與CASETiFY 推出別注版電子配件

MIRROR人氣成員 呂爵安 (Edan)於今年4月1日首創個人品牌「NADE」,全線服飾於開售1小時內火速售罄。近日NADE宣布推出第3輪產品,每日揭曉數款新品,讓爵屎們相當期待。除已曝光的T恤、地毯和水樽外,今日更宣布推出「NADE x CASETiFY」別注版系列,帶來多款電子產品配件,並將於明日(7月18日)下午1時於NADE網站開售。(查詢:NADEofficial.com)

別注版「NADE x CASETiFY」系列的設計除了用上「Running on NADE」、「NADE Bold Icon 」、「NADE NADE NADE NADE 」、「NADE in Bucket Hat」和「Eyes on You」5大signature 圖案,NADE特意為今次企劃創作出三款「隱藏」設計,包括「NADE Hiding in the Cloud」、「Hiding NADE」以及「NADE Pizza Box Surprise」,圖案相當鬼馬。多款產品包括適用於iPhone 14 Pro及Pro Max和Samsung S22、S22+和S22 Ultra的手機殼、AirPods Pro保護殼、PowerThru™ 磁力無線充電器、PowerThru™ 充電器、Snappy™ MagSafe 卡套、MagSafe 兼容手機殼 Snappy™ 卡套支架和MagSafe 兼容手機殼 Snappy™平貼式指環支架。

NADE x CASETiFY手機殼:$399-$589

NADE x CASETiFY AirPods Pro保護殼(第一代和第二代):$279

NADE x CASETiFY PowerThru™ 充電器:$589、MagSafe 卡套 $319、 兼容手機殼 Snappy™ 卡套支架 $319、MagSafe 兼容手機殼Snappy™平貼式指環支架 $319

談到是次乘聯企劃,Edan表示:「現今世代人人機不離手,多款隨身電子用品除了實用外,更已成潮流的一部分,所以當構思NADE首個乘聯企劃時已一早認定CASETiFY這個品牌。今次設計上亦花足心思,推出全新的圖案,延續NADE的風格和宗旨。」