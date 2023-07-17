書展2023 ｜第33屆書展7.19開鑼 展區介紹/$10入場優惠/免費再入場詳情

書展2023 ｜由香港貿發局主辦的第33屆「香港書展」將於7月19至25日於會長舉行。今年書展以「兒童及青少年文學」作主題，並以「從香港閲讀世界：童來悅讀少年時」點題，與書迷細味兒童及青年文學的底蘊及趣味。同場亦設有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，3大展覽合共吸引超過逾30個國家及地區近780家展商參與。

今年書展重點推廣「兒童及青少年文學」，寄望鼓勵年輕讀者透過閱讀，培養想像力和創造力，並激發對文學的興趣。今年展覽將推介9位兒童及青少年文學作家包括阿濃、何紫(已故)、君比(已故)、周蜜蜜、梁望峯、韋婭、孫慧玲、潘明珠及潘金英。「文藝廊」將設專區，展出作家的珍貴藏品，包括絕版作品、親筆手稿、珍貴照片、作品構思草圖等珍貴手稿、物品及書籍。

已故作家（君比）：講座將由君比好友胡寶秀博士及陳美思代為主持

阿濃

梁望峯

今年書展新增了「國際文化藝術廊」，由香港著名設計師策展，環繞年度主題，以生動的形式展示來自近30個國家及地區的文學及文化藝術展品。展示區以多元的手法展示了超過 25個國家及地區的兒童文學及文化藝術展品，更展出了第4屆香港出版雙年獎「兒童及青少年」及「藝術及設計」類別的得獎圖書，以及本地插畫師的作品，亦有工作坊供大眾親身體驗藝術及文化創作。

今年書展新增了「國際文化藝術廊」

運動消閒博覽今年集合多款運動、消閒產品及體驗，八大主題區包括「運動大本營」、「戶外體驗」、「健康‧健身」、「學遊天地」、「棋樂無窮」、「攝影世界」、「日本館」和「手作市集」。而零食世界則搜羅超過1,200款人氣零食，分布於六大主題區：「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，設有試食環節，讓入場人士選購心頭好及參與精彩活動。

香港運動消閒博覽匯聚多款運動、消閒產品及體驗，現場更設有多項免費試玩活動。

「零食世界」網羅環球特色小食及人氣零食，讓入場人士來一趟不同地方的味覺體驗之旅。

香港書展2023

日期：7月19-25日

地址：香港會議展覽中心

時間：7月19-20日、23-24日（1000-2200）、21-22日（1000-2300）、25日（0900-1700）

票價：成人$30、小童票$10 (適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童)

免費再進場特別優惠：凡以正價(成人港幤$30、小童港幤$10)購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑免費再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：7月21-23日 (星期五至日) 晚上7時後；及7月24日(星期一)晚上7時後。此優惠不適用於其他門票 (包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票及贈券)。

優惠票

殘疾人士票價優惠：

殘疾人士出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」，即可以港幣$10購買入場門票。



上午進場：

中午12時前進場，可以港幣$10購買門票，門票只限以八達通即時付費入場 (成人及小童同價)

訪港人士：

訪港人士前往展覽會場位於會議廳前廳之售票處，出示有效的旅遊證件，即可以港幣$20購買入場門票。門票亦於Alipay支付宝發售。

超級書迷證：$88

持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪侯時間。

日期: 6月30日至7月25日

地點：按此瀏覽