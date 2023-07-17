Nathan魏念恩發長文致歉 澄清向女友借錢一事：「當時資金周轉嘅生活模式」

Nathan魏念恩本為昨日（16日）《全民造星V》總決賽十強之一，但日前被爆出多次向女友借錢的醜聞，被網民舖天蓋地的炮轟，最終退賽。Nathan剛剛在社交平台發布長文，向已故前女友的家屬、以及《全民造星V》的相關人士道歉；另外又澄清向對方借錢一事，其實是二人「當時資金周轉嘅生活模式」。

Nathan魏念恩被爆醜聞 退出《造星V》 總決賽

《全民造星V》參賽者Nathan的女友Jessie今年5月墜樓身亡，Jessie的家人日前公開Jessie與Nathan的對話內容，可見Nathan曾多次向女友借錢，數目每次由100至1000元不等，儼如「人肉提款機」；後來Nathan又突然提出分手，要求對方刪除IG上所有合照，即使Jessie登門求見，在屋內的Nathan都拒絕見面。不久後，Jessie選擇走上絕路。

向外界道歉 澄清向女友借錢一事

昨晚退出總決賽後，Nathan剛剛再次更新社交平台，發布長文致歉，他解釋在Jessie輕生的一天是「人生經歷過最黑暗嘅日子」，有一段時間「恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠，心情好複雜、好混亂」，雖然一直希望與對方家屬親口道歉，但奈何自己處理不當，導致事件發展成今日的境地；Nathan又稱本來打算如常參賽，但發現自己仍然有很多事情未好好處理，故決定退出，並向所有受影響人士包括參賽者、導師、節目製作組等致歉。

至於報道中Nathan多次向女友借錢一事，他解釋當時兩人的出糧時間不同，「事實呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式」，外人可能難以理解；而在兩人分手後，他亦已相約對方見面並以現金還清欠款。

Nathan IG全文如下：

事情發生到而家，都無同大家交代過。因為事發後透過共同朋友得知對方家屬唔想事情再被發大，更加唔想對方被起底，而我都同意（所以接下落嚟我將會用「對方」去稱呼佢）。我認為感情問題係屬於我哋嘅私隱，所以一直未有向外界交代，選擇沉默去面對新聞或外界嘅評論。

5月17號凌晨，係我人生經歷過最黑暗嘅日子。

當時我好自責，腦海裡面不停出現無數個「如果……可能就唔會……」。期間一直好想同對方屋企人聯繫，好想親口向佢地道歉，解釋一切來龍去脈。但係我真係好驚，未試過咁驚，畢竟事發之前同對方嘅屋企人並無太多聯誼，亦未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。

喺呢段時間我覺得恐懼、內疚、自責、傷心、甚至失眠，心情好複雜、好混亂。同時，節目就開始播出。從來都唔想身邊嘅人擔心我，想儘快話俾身邊嘅人知「我無事，請放心」。結果我由一個極端跳咗去另一個極端，我以為保持輕鬆玩樂Chill嘅態度去對面大家，就可以令大家放心。

直到有朋友睇咗我十強之後所做過嘅訪問，佢同我講覺得我好反常，從來未見過咁樣嘅我。然後我自己睇返，我自己都覺得好嘔心，行為十分輕浮。我喺嗰一刻先發現，原來我一直都未搵到一個啱嘅方法去面對呢一件事。

我覺得自己有好多做得唔好嘅地方，包括事情發生後冇立即同對方嘅家屬溝通，以及喺喪禮上錯過咗同對方家屬面對面溝通嘅機會。一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為咗我現時最大嘅遺憾。

令到事情發酵至今，好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。

而我私底下亦開始嘗試同對方家屬聯絡，希望未來可以有機會同你哋好好溝通。

當時決定繼續參加總決賽，係希望對作為參賽者呢個身份附上責任，做到有始有終。

但最終決定退出比賽，係因為7月15號嘅報導，令我發現關於呢件重大事情上，仍然仲有好多事情未好好處理。

好想向所有受到影響嘅人，包括所有參賽者、導師、節目製作組，以及原定受安排同我一齊合作嘅表演嘉賓、音樂人、造型團隊等，喺度鄭重向你地致歉，好對唔住。

而有關7月15號嘅報導，我亦都好想喺度對家屬澄清關於「借錢」一事。當時我同佢拍拖期間，我地雙方都有穩定嘅工作，但係出糧嘅時間好唔一樣，第三者睇到WhatsApp對話可能會對“借錢”一事感到難以接受，但事實呢個就係我地當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。但當我發現分手後繼續與對方有金錢瓜葛會令關係都完結得唔夠乾脆，所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。

假若家屬再有關於我哋感情問題或者對喺電話上所睇到嘅一切仍然有唔理解嘅地方，我好樂意向你哋逐一交代。

最後，感恩一直支持我嘅人，

令到你地擔心對唔住。