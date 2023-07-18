GU旺角店7月21日開幕｜新店獨家驚喜禮遇！首2日派免費雪糕＋買滿指定金額送型格水壺＋限定快閃優惠

東京時尚品牌GU致力推廣「YOUR FREEDOM 時尚自由，讓自己不一樣」的品牌理念。GU即將開設全新分店，選址九龍區人氣潮流熱點 — 旺角！新店將於7月21日開幕，樓高共兩層，讓一眾年輕時尚達人盡情選購東京時尚服飾。為慶祝新店開幕，GU更為大家帶來4大限時驚喜！

GU 旺角分店資料

開幕日期： 2023年7月21日 開幕時間： 上午11時 分店地址： 香港九龍旺角西洋菜南街51號友誠商業中心1-2樓

新店開幕限時驚喜

旺角店開幕首週將帶來一連串新店獨家驚喜禮遇，包括開幕首2天限時免費雪糕派發、開幕首週（7月21至27日期間）購物淨額滿$600，即可獲贈GU型格保溫瓶乙個；網店下單購物滿$250，並選擇旺角店自提為配送方式，即可獲贈指定款式STYLE-DRY吸汗速乾內衣乙件。此外，更有多款夏日時尚商品以限定注目價格登場，讓大家盡情入手今夏潮流單品！

驚喜1：開幕首兩天派發免費雪糕！

踏入炎夏，當然少不免要以冰涼的雪糕消暑解熱！為慶祝GU新店開幕，開幕首兩天GU將於旺角指定位置擺放雪糕車並派發免費雪糕！7月21至22日凡於指定時間親臨GU「旺角店主題」雪糕車，下載GU手機應用程式並成功登記成為會員，即可享指定口味軟雪糕乙杯。數量有限，送完即止*！

活動時段及位置#

12:00 – 15:00 旺角友誠商業中心對出馬路；

16:00 – 18:00 旺角朗豪坊對出馬路

#停泊地點將因應實際交通及道路情況而作出改動，恕不另行通知。

*活動時間為當日中午 12:00 至下午 18:00。須由GU職員確認完成會員登記步驟才可享獲贈資格。數量有限，送完即止。GU「旺角店主題」雪糕車將停泊於旺角友誠商業中心對出，或旺角朗豪坊對出。停泊地點將因應實際交通及道路情況而作出改動，恕不另行通知。每個新會員帳戶最多只限獲贈軟雪糕乙杯。參加者需以個人之流動裝置登記成為新會員，整個過程必須透過互聯網數據連接進行，GU不會提供任何互聯網數據連接服務。活動所提供的雪糕由第三方供應商提供，參加者如對產品有任何查詢或投訴，請直接與有關供應商聯絡，GU不須負上任何法律責任。如有任何爭議，GU Hong Kong Apparel Limited保留最終決定權。

驚喜2：新店限時注目價格！

為慶祝GU旺角店開幕，新店一連兩週推出獨家快閃優惠，以感謝價格回饋顧客！第一彈由7月21至27日，第2彈限定優惠由7月28日至8月3日，第二彈詳細內容將於7月28日於GU香港官方旗艦店及手機應用程式公佈，敬請留意！

女裝

Lace Knit Gilet $99 (原價$199)

Checked Camisole Mini Dress $99 (原價$199)

男裝

Oversized Work Shirt $129 (原價$179)

Super Wide Cargo Pants $199 (原價$249)

驚喜3：新店限時購物禮遇！

7月21至27日期間，凡於GU旺角店單次購物淨額滿$600之顧客，即可獲贈GU型格保溫瓶乙個。顏色隨機，數量有限，先到先得，送完即止*。

*此優惠只適用於GU旺角店，購物袋收費不包括在內。每人每日最多只限獲贈2個。禮品數量以旺角店實際庫存為準。禮品不設顏色選擇，數量有限、先到先得，送完即止。只限憑當日收據正本於旺角店換領有關禮品。若單據總金額在退貨後少於獲取換領禮品資格之金額，禮品需一併退回，並必須未經清洗、穿著或使用，保持全新、完整及整潔狀態，吊牌尚未剪下和原包裝(如有)完好無損。否則GU 將會限制顧客是次交易之退換貨權利。如有任何爭議，GU Hong Kong Apparel Limited保留最終決定權。

驚喜4：網店下單 旺角門店自提獨家禮遇！

7月21至27日期間，凡於GU官方網絡旗艦店單次購物淨額滿$250並選擇旺角店自提為配送方式，即可獲贈指定款式STYLE-DRY吸汗速乾內衣乙件。每天名額50個。數量有限，先到先得，送完即止*。

*此優惠只適用於GU香港官方網絡旗艦店。活動期間為2023年7月21日09:00至7月27日23:59。凡以指定單一配送方式單次購物淨額滿$250之顧客，即可免費獲贈指定款式STYLE DRY 乙件(指定款式為344980 W’s STYLE-DRY tank top(underarm pads)及344880 STYLE-DRY V-neck T-shirt(S))；唯每個會員帳户每天#最多只限獲贈乙件。單一配送方式指旺角門店自提。(#7月21日09:00至23:59作一天計算;7月22日起由00:00至23:59作一天計算)。禮品將於顧客於門店提貨時一併送出。禮品尺碼、顏色及款式可供挑選。唯只限換領旺角店之現有庫存，恕不設調貨及退換服務。若單據總金額在退貨後少於獲取禮品資格之金額，禮品需一併退回，並必須未經清洗、穿著或使用，保持全新、完整及整潔狀態，吊牌尚未剪下和原包裝(如有)完好無損。否則 GU將會限制顧客是次交易之退換貨權利。如有任何爭議，GU Hong Kong Apparel Limited保留最終決定權。

想知道更多旺角新店限定優惠詳情，可以瀏覽GU官方網絡旗艦店：https://bit.ly/3PUlDTb