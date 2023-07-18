DSE放榜︱Edan、教主都是高材生. E-kids三子不夠5分最經典

每年夏天就是公開試放榜的時候，一班考生苦讀多年就是等待這一刻。圈中藝人都經歷過這階段，當中不乏學霸，正如「十優狀元」港姐麥明詩，MIRROR成員Edan、Anson Lo亦在DSE最佳5科考取多於20分，姜濤則未有報考DSE。

麥明詩是「十優狀元」。

要說到圈中學霸，真的不能不提就讀拔萃女書院的麥明詩，她於會考取得十優成績。麥明詩隨後到英國就讀預科，再入讀劍橋大學紐納姆學院法律系，法律學士學位二級榮譽畢業，名副其實智慧與美貌並重。

Shirley ShumDSE有4科考獲5**成績，一直好學的她於香港中文大學獲得法律系碩士學位。

學霸美女當然不止麥明詩，Shirley Shum沈殷怡就讀名校聖保羅男女中學，DSE有4科考獲5**成績，獲全額獎學金入讀上海復旦大學法律系，回港於香港中文大學進修，獲得法律系碩士學位。至於MIRROR成員Edan及Anson Lo一樣都是「讀得之人」，Anson Lo於DSE最佳5科考獲23分，中文科5*、英文5、其他科考取4；Edan最佳5科為25分。

Edan與「教主」Anson Lo於DSE最佳5科均超過20分。

「試當真」的Jessica陳苡臻都是高材生，她於DSE最佳5科考獲超過20分，後來於香港城市大學工商管理學士（主修金融）畢業；港姐馮盈盈為首屆DSE考生，雖然是白老鼠，但是她最佳5科考取28分。

Jessica畢業於城大工商管理（主修金融） 馮盈盈DSE最佳5科考獲28分。

至於MIRROR成員姜濤，他於求學時期因反叛及受到欺凌，並未有完成中學課程及報考DSE，後來他到IVE就讀並參加首屆《全民造星》拿下冠軍，開始演藝生涯。姜濤入行後以舞蹈及音樂，收獲大量粉絲支持。香港「棟篤笑始祖」黃子華會考獲12分，後來於加拿大阿爾伯塔大學取得哲學學士畢業，回港發展後以棟篤笑開創一番事業。

姜濤未有報考DSE。 黃子華會考12分，但他以個人才華於棟篤笑中發光發亮。

要數到歷年最令人印象深刻，定必是男子組合E-kids的會考成績。根據成員之一Tommy透露，他們三人會考成績合起來不夠5分，實情只得1分並由Tommy於數學科獲得。

E-kids三子不夠5分。

其他藝人DSE成績：

DSE或許是大家入讀大學首要條件，但是成績並非界定一人價值的唯一指標，「誰都可發光，只要找對地方」，只要喜歡與擅長的範疇中好好發揮，自己定能成為最光最亮的那顆星星。