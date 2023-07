暑假好去處2023 ｜LuLu豬The ONE過盛夏 4個必影向日葵場景＋期間限定店

暑假好去處2023 | 炎炎夏日,正值要耍廢的好日子。不過平日懶洋洋的罐頭豬LuLu也被夏日氣息喚醒,來到尖沙咀跟大家度過今年颱風過後的盛夏。今次尖沙咀The ONE商場聯同TOYZEROPLUS舉辦「The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅『豚』」, LuLu豬換上3個全新夏日造型,以可愛的「豚」長帶領各位「豚」友踏上探險旅程!場內設有4大打卡位及期間限定店,發售逾50款會場限定產品,粉絲必去!

4大打卡位逐個睇

出發前先到「旅『豚』集合點」聽聽「豚」長LuLu豬介紹旅行必備良品,收拾行裝就跟隨「豚」長出發!

旅「豚」集合點

第二站,各位可以乘坐全球首架「LuLu豬列車號」,車廂以全橘色為主,被向日葵及LuLu豬包圍,相信可以引到一眾少女瘋狂打卡。

LuLu豬列車號,由LuLu豬擔任駕駛員。

跟LuLu豬出發去旅行!

隨後,各位可以去到「LuLu豬向日葵花甫」,踏著單車近距離欣賞3米高巨型軟綿綿向日葵。

LuLu豬向日葵花甫,踏單車時後方的LuLu豬向日葵會亮燈!

讓向日葵包圍自己,充滿夏日氣息。

最後一個打卡位就是「LuLu豬夢幻攝影基地」,可以於萬花筒攝影角度下記錄這趟旅程,度過炎炎仲夏。

LuLu豬夢幻攝影基地

打卡有萬花筒,可以折射出多個被向日葵包圍著的自己。

期間限定店一覽

打完卡當然要抱走心頭水,「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」將由7月20日起分3個階段為大家帶來超過50款會場限定精品。首先出場的是會場首賣LuLu豬全部貼心的「豚」長當然已為你準備好伴手禮!將分三階段為「豚」友們帶來超過50款會場限定精品。7月20日起首階段將於會場首賣LuLu豬全新盛夏水果系列精品,當中必買產品包括公仔、手挽袋、吊卡、文件夾、行李箱貼紙及明信片等,部分產品更是The ONE會場獨家,剩餘兩個階段的將於The ONE 社交平台公布。

期間限定店

吊飾(車厘子及橘子)$88/件

吊卡(蜜瓜及車厘子)$190/件

草莓30cm絨毛玩偶($258/件)

文件夾($25/個)

手挽袋($118)

The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」

日期:7月20日至8月31日

時間:1000-2200

地址:The ONE UG2中庭