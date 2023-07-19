酒店下午茶2023 ｜ 香港柏寧酒店「粉紅色夢幻茶會」 回味童年情懷

酒店下午茶2023 ｜ 小時候渴望做大人，成長後卻想重返童年，嚮往兒時無憂無慮，到處奔奔跳跳的日子。香港柏寧酒店今次就決定帶各位重溫童年回憶，於大堂酒廊Ebb & Flow推出《粉紅色夢幻茶會》菜單，以充滿童趣的下午茶讓各位緬懷年幼時的時光。

《粉紅色夢幻茶會》下午茶以多款精緻鹹甜美點示人，包括有可以勾起與好友野餐回憶的手工製作龍蝦軟包和煙燻三文魚卷；回想起小時候生日派對的紅櫻桃、百香果和覆盆子巧克力奶油杯，以及新鮮草莓拿破崙、和鬆化帶牛油香的自家製傳統英式鬆餅及粉紅蔓越莓鬆餅，配以果醬與英式奶油，像是家人為你準備早餐一樣的窩心。

今次的下午茶由擁有35年糕點烹調經驗的酒店糕餅主廚Roy Lau主理，Roy表示：「許多最近上映的電影也引起了人們對於過去童年的回 味，而 Ebb & Flow 的《粉紅色夢幻茶會》正正是一個以有趣而又充滿童真的方式，悉心製作 每道鹹點及甜點，在味覺中呈現童年情懷，帶您回到簡單幸福的童年時光。」

《粉紅色夢幻茶會》

日期：即日起至8月31日（只限周六、日及公眾假期）

價錢：$458（2位用）/ $258（1位用）

地址：銅鑼灣告士打道 310 號柏寧酒店地下 Ebb & Flow

查詢及訂座: 2839 3377

網址：https://www.parklane.com.hk/ebb-and-flow.html