Good Brow, good day

上一篇提到， 一對合適的眉型，可以修飾臉部線條的效果，更可以突出面部輪廓。為求令到眉妝更為完整，最近在整理新品資料時，發現RMK最新推出兩款眉毛新品 – 自然亮色染眉膏和透明定型眉膏，締造自然的妝容，好適合追求不同妝容造型的女生。

RMK Eyebrow Color自然亮色染眉膏含有泛醇和蠶絲成分，質具備定型力及柔軟度，打造不易結塊、不易顯現的妝感，用溫水即可簡單卸掉。全新採用錐形刷頭，易於塗抺，貼合眉骨眉形，標榜無需任何技巧也可以覆蓋每根眉毛，塗抺每個微小部位並避免眉膏沾到皮膚上。

RMK Eyebrow Color自然亮色染眉膏 – 共5種顏色

RMK Clear Eyebrow Gel透明定型眉膏蘊含泛醇、蠶絲和牛油果精華等保濕成分，光滑輕盈的水狀透明凝膠混合微粒子粉末，可保留眉毛的原生質感，不易出現結塊及變硬，同時增添立體感。全新採用了刷毛長而尖端細的刷頭設計，能輕鬆梳理眉毛，避免液體過度塗抹。

RMK Clear Eyebrow Gel透明定型眉膏

新手化妝的讀者，對於染眉膏和透明定型眉膏或有混淆，不知如何挑選合適。若本身眉毛顏色比較濃黑可利用染眉膏減低眉毛的存在感，增添眉妝的精緻度；而透明定型眉膏，固定眉形同時保留原生質感。

大家不妨去不同專櫃即場試試，尋找合適你的產品。

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