日本過江龍「日本橋海鮮丼つじ半」香港開店 主打一丼二食！足料刺身山＋鯛魚高湯湯漬飯
日本美食總能俘虜港人的心，有人會不惜工本飛到日本品嚐最新鮮海鮮，亦有人會選擇留港試盡各間日式店舖。最近在日本東京開業10年的「 日本橋海鮮丼つじ半 」（TSUJIHAN）亦首度來港，於東涌開設首間香港區總店，將「一丼二食」的獨特海鮮丼食法帶來香港，港人又會想試試嗎？
「日本橋海鮮丼つじ半」連續6屆榮獲日本全國海鮮丼金賞，深受日本人歡迎。餐廳主打「一丼二食」，意指一份海鮮丼有兩種食法，包括「淨食」和「湯漬飯」。菜單方面，主要分成4款不同等級的海鮮丼，由最普通的「梅」到最矜貴的「特上」。師傅會將多款不同海鮮切碎再加以混合，打造成一個「海鮮の山」置於丼飯上，當中包括金槍魚蓉、鮭魚子、象拔蚌、螺肉、赤蝦、魷魚、金槍魚、鯡魚子(数の子)、紅雪蟹肉、海膽等8至10款豐富食材。
「一丼二食」教學
食法1：淨食
每款海鮮丼附有4片配襯特製胡麻醬口味的魚生片，餐廳建議大家先品嚐兩片，剩餘兩片備用。
食法2 ：湯漬飯
當丼飯吃剩餘下約1/3份量時，可請示店員加入來自日本的三葉芹、茗荷和鯛魚高湯於丼飯中，然後在上面加入清香的柚子皮，將丼飯變成鯛魚高湯漬飯。
而先前預留的魚生片也可以放入飯中，用高湯熱力將刺身焯至微熟，令肉質更軟嫩可口，入口即融。
日本橋海鮮丼つじ半（TSUJIHAN）
時間：1130-2230
地址：東涌東薈城名店倉地庫一樓B13號舖
電話：2177 0711
IG：https://www.instagram.com/tsujihan.hk/