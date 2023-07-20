日本過江龍「日本橋海鮮丼つじ半」香港開店 主打一丼二食！足料刺身山＋鯛魚高湯湯漬飯

日本美食總能俘虜港人的心，有人會不惜工本飛到日本品嚐最新鮮海鮮，亦有人會選擇留港試盡各間日式店舖。最近在日本東京開業10年的「 日本橋海鮮丼つじ半 」（TSUJIHAN）亦首度來港，於東涌開設首間香港區總店，將「一丼二食」的獨特海鮮丼食法帶來香港，港人又會想試試嗎？

「日本橋海鮮丼つじ半」連續6屆榮獲日本全國海鮮丼金賞，深受日本人歡迎。餐廳主打「一丼二食」，意指一份海鮮丼有兩種食法，包括「淨食」和「湯漬飯」。菜單方面，主要分成4款不同等級的海鮮丼，由最普通的「梅」到最矜貴的「特上」。師傅會將多款不同海鮮切碎再加以混合，打造成一個「海鮮の山」置於丼飯上，當中包括金槍魚蓉、鮭魚子、象拔蚌、螺肉、赤蝦、魷魚、金槍魚、鯡魚子(数の子)、紅雪蟹肉、海膽等8至10款豐富食材。

梅（$168）：食材包括金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等多款不同海鮮。

竹（$198）：食材包括紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等。

松（$238）：食材包括海膽、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等。

特上（$298）：食材包括增量海膽、增量鮭魚子、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚、金槍魚等。

「一丼二食」教學

食法1：淨食

每款海鮮丼附有4片配襯特製胡麻醬口味的魚生片，餐廳建議大家先品嚐兩片，剩餘兩片備用。

今次記者品嚐到的是油甘魚魚生片配搭特製胡麻醬，魚片入口即融，味道鮮甜。

隨後可以將「海鮮の山」鋪平，再倒入秘製醬汁便可。

食法2 ：湯漬飯

當丼飯吃剩餘下約1/3份量時，可請示店員加入來自日本的三葉芹、茗荷和鯛魚高湯於丼飯中，然後在上面加入清香的柚子皮，將丼飯變成鯛魚高湯漬飯。

鯛魚高湯沿用日本秘方，用上數十公斤鯛魚、各類海鮮及新鮮蔬菜每日熬製8小時才能製出200碗高湯。

而先前預留的魚生片也可以放入飯中，用高湯熱力將刺身焯至微熟，令肉質更軟嫩可口，入口即融。

油甘魚刺身焯至微熟，比原本的肉質更加嫩滑。

由即日起至9月16日期間，凡堂食惠顧任何海鮮丼一客，並於Instgram發布海鮮丼用餐相片，標註@tsujihan.hk及追蹤tsujihan.hk Instgram專頁，即可獲贈精美「一丼二食」餐具套裝*一套，數量有限，送完即止。つじ半亦歡迎大家使用消費券，盡情品嚐各款來自日本的美味食材。

日本橋海鮮丼つじ半（TSUJIHAN）

時間：1130-2230

地址：東涌東薈城名店倉地庫一樓B13號舖

電話：2177 0711

IG：https://www.instagram.com/tsujihan.hk/