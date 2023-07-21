Shake Shack 進駐葵芳 寵物友善用餐區＋送狗零食＋BBQ系列回歸

Shake Shack 全新分店進駐葵芳新都會廣場！今次分店設有寵物友善的戶外區，凡帶同汪星人的顧客購買任何產品，更會獲得特製的狗零食。除此之外，開幕日首100名顧客更可獲得獨家T恤及漁夫帽各一份，現場更有DIY專區可為帽子燙印上貼紙，創造出獨一無二的風格。

今次新店為Shake Shack香港第8間分店，除了有佔地1,200平方尺的室內用餐空間外，更有一個800平方尺，可容納44位客人的戶外用餐區。新店特別邀請定居香港的的菲律賓插畫家 Reana Bachiller 合作，為餐廳創作出色彩豐富，並加入葵青地標與寵物圖案的巨型壁畫，為餐廳增添活力。

菲律賓插畫家 Reana Bachiller為餐廳繪畫巨型壁畫

凡攜同愛寵前往新店並惠顧任何食品或飲品，餐廳即會送上以狗餅乾及特製雪糕製作而成的狗零食 Pooch-ini 乙份，亦即會主人可以跟寵物一同開餐！另外，新店將會向「保護動物慈善協會」捐贈Shack Attact 的5%日常營業收益，以支持他們改善香港動物的生活環境。

新店每日有「Y’appy Hour」活動，向每位攜同愛寵光臨並惠顧食品或飲品的顧客送上以狗餅乾及特製雪糕製作而成的狗零食Pooch-ini 乙份。

於開幕當日，新店首100名顧客將可獲贈 Shake Shack 新都會店獨家T恤一件以及漁夫帽一頂，大家更可在現場的 DIY 專區為帽子燙印上喜歡的貼紙，創作出獨特的個人風格。

兩件獨家禮品均以店內壁畫圖案為設計靈感，Shake Shack粉絲定必收藏。

而早前推出後大受歡迎的BBQ系列菜單，由即日起至10月10日回歸所有香港Shake Shack分店，菜式靈感源自美國店燒烤風味的特色醬汁，結合品牌3款經典食物，推出BBQ ShackMeister Burger ($64)、BBQ Chicken Shack ($58)及 BBQ Bacon Cheese Fries ($45)。

BBQ系列回歸！

新都會廣場 Shake Shack

開幕日期：7月22日12:00pm

營業時間：1000-2200

地址：新界葵芳新都會廣場4樓488-490號舖

查詢電話：2605 0388

IG：@ShakeShackHongKong