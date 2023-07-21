Shake Shack 進駐葵芳 寵物友善用餐區＋送狗零食＋BBQ系列回歸
Shake Shack 全新分店進駐葵芳新都會廣場！今次分店設有寵物友善的戶外區，凡帶同汪星人的顧客購買任何產品，更會獲得特製的狗零食。除此之外，開幕日首100名顧客更可獲得獨家T恤及漁夫帽各一份，現場更有DIY專區可為帽子燙印上貼紙，創造出獨一無二的風格。
今次新店為Shake Shack香港第8間分店，除了有佔地1,200平方尺的室內用餐空間外，更有一個800平方尺，可容納44位客人的戶外用餐區。新店特別邀請定居香港的的菲律賓插畫家 Reana Bachiller 合作，為餐廳創作出色彩豐富，並加入葵青地標與寵物圖案的巨型壁畫，為餐廳增添活力。
凡攜同愛寵前往新店並惠顧任何食品或飲品，餐廳即會送上以狗餅乾及特製雪糕製作而成的狗零食 Pooch-ini 乙份，亦即會主人可以跟寵物一同開餐！另外，新店將會向「保護動物慈善協會」捐贈Shack Attact 的5%日常營業收益，以支持他們改善香港動物的生活環境。
於開幕當日，新店首100名顧客將可獲贈 Shake Shack 新都會店獨家T恤一件以及漁夫帽一頂，大家更可在現場的 DIY 專區為帽子燙印上喜歡的貼紙，創作出獨特的個人風格。
而早前推出後大受歡迎的BBQ系列菜單，由即日起至10月10日回歸所有香港Shake Shack分店，菜式靈感源自美國店燒烤風味的特色醬汁，結合品牌3款經典食物，推出BBQ ShackMeister Burger ($64)、BBQ Chicken Shack ($58)及 BBQ Bacon Cheese Fries ($45)。
新都會廣場 Shake Shack
開幕日期：7月22日12:00pm
營業時間：1000-2200
地址：新界葵芳新都會廣場4樓488-490號舖
查詢電話：2605 0388
IG：@ShakeShackHongKong