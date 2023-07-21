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會德豐「十万感謝祭 」大抽獎 送ANA來回東京機票/iPhone 14 Pro/Apple Watch

by editorial

會德豐地產旗下會員平台Club Wheelock歷年來為會員提供衣、食、住、行等多元化活動，最近成功將會員人數推上「100,000」人！為此，Club Wheelock決定回饋「十万」會員的支持，推出連串慶祝活動及禮遇，當中包括為期3個月的「十万感謝祭 」大抽獎，合共送出逾港幣$100,000元豐富獎品，包括日本東京雙人來回機票、Apple智能產品、商場及餐飲巨額禮券等！凡年滿18歲，註冊成為Club Wheelock會員即可加入抽獎行列，新舊會員均適用。

是次「十万感謝祭 」大抽獎終極大獎有雙人ANA來回香港至東京經濟客位機票、二獎及四獎為iPhone 14 Pro (256GB)及Apple Watch Series 8 GPS (5份)。三獎及五獎則有海港城港幣$5,000 (4份)及時代廣場港幣$1,000 (10份)禮品卡。

另外，六獎至十獎分別為Lubuds集團餐飲現金券港幣$1,000 (10份)、Klook現金券港幣$500 (10份)、Marco Polo酒店旗下餐廳SAVVY精緻下午茶 (兩位用) (10份)、Club Wheelock x Moët & Chandon禮盒裝香檳 (10份)及社企糕點時光糕點券港幣$40 (100份)。

大抽獎由即日起已開始接受登記，截止登記日期為2023年10月10日，抽獎結果將於2023年10月27日公布。（詳情：https://luckydraw.clubwheelock.com/

 禮物數量
大獎雙人ANA來回香港至東京經濟客位機票1份
二獎Apple iPhone 14 Pro 256GB1份
三獎海港城禮品卡港幣$5,0004份
四獎Apple Watch Series 8 GPS5份
五獎時代廣場禮品卡港幣$1,00010份
六獎Lubuds餐飲現金券港幣$1,00010份
七獎Klook現金券港幣$50010份
八獎SAVVY精緻下午茶 (兩位用)10份
九獎Club Wheelock x Moët & Chandon香檳10份
十獎糕點時光糕點券港幣$40100份

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