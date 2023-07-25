蘭桂坊夏日嗶音樂節本周末舉行 搖滾/古典/非洲雷鬼音樂狂歡盛宴｜歎過百款世界各地啤酒

今個週末，投入夏日狂歡派對！蘭桂坊協會將於7月29日(週六)至30日(週日) 舉行「蘭桂坊夏日嗶音樂節」，市⺠及遊客可以由週六下午1時開始，無間斷狂歡至深夜，帶來放克、搖滾、古典及非洲雷鬼等精彩即興演奏；另外又可品嚐到過百種來自世界各地的啤酒，音樂混和酒精，為大家炮製醉人一夜！

雲集Funk、搖滾及古典音樂 呈獻多元音樂盛宴

「蘭桂坊夏日嗶音樂節」的參加者，屆時可沉浸於和安里露天劇場的音樂live show， 欣賞包括街頭樂隊TalkAgain的原音樂、MaryJane & The Gang 翻唱Suede 及Radiohead的金曲， 以及FUNKEE TUNG 的精選放克歌曲(Funk)；這場音樂節亦帶來獨立流行搖滾樂隊AFTER TALES令人血脈沸騰的演出，以及DIBYA DRISTY 的跨流派搖滾另類流行音樂與尼泊爾⺠間表演，呈獻一場多元音樂盛宴。

MaryJane & The Gang

FUNKEE TUNG

AFTER TALES

DIBYA DRISTY

過百種世界各地啤酒任君選擇

除了音樂表演，這場週末音樂節亦將帶來過百種來自日本、泰國、德國、比利時等地的啤酒，包括Stella Artois、嘉士伯、麒麟、⻘島等知名品牌；港式茶酒品牌醉貓仙Tipsy Cat與屢獲殊榮的本地精釀酒廠Deadman Brewery 亦將帶來特色酒品，不醉無歸！

港式茶酒醉檸茶

本地精釀酒廠Deadman Brewery

不能錯過的焦點之一，是以往只有釀酒師才能品嚐到的原漿啤酒——⻘島「7天鮮活」原漿啤酒從⻘島啤酒廠直接空運到港，數量有限，售完即止。另外，日本三得利啤酒品質鑑定師鶴田壯一郎先生亦將現身示範特別的斟啤酒技巧，大家更有機會即場斟出一杯完美比例的三得利神泡啤酒。

從⻘島啤酒廠直接空運到港的⻘島「7天鮮活」原漿啤酒

泰國Singha 勝獅啤酒與KKday 合作，推出勝獅生啤買1送2優惠，讓你一次過品嚐勝獅啤酒，豹王啤酒及全新推出的柚子及檸檬味梳打水。

活動前於 KKday 預購生力白啤，即可免費兌換「生力白啤限量版酒杯」乙個，數量有限，換完即止。

蘭桂坊協會一向致力支持本地企業，是次特別邀請紮根香港、將麵包剩食轉化為精釀啤酒的食品升級再造初創企業Breer，以及為殘疾人士及樂齡人士提供就業機會的社區咖啡店Limitless Coffee 參與「蘭桂坊夏日嗶音樂節」。無論大啖嘆菠蘿包IPA、醉檸茶等港式風味茶酒和啤酒，或是細意品嚐烘焙咖啡，都可在音樂節現場感受味蕾與聽覺的雙重滿足。

本土初創企業Breer

前往蘭桂坊官方網站，即可發掘更多「蘭桂坊夏日嗶音樂節」的相關資訊以及豐富餐飲禮遇。立即登記，更可獲贈港幣100元蘭桂坊集團旗下餐廳專屬餐飲禮券，推廣活動受條款和細則約束。