新手父母必備！ Beaba 智能蒸煮攪拌輔食機 15分鐘完成嬰幼兒美食

作為新手爸媽最擔心就是寶寶的飲食和健康，每次為寶寶準備輔食時亦摸不著頭腦，如寶寶每日食物需要吸收的營養份量，隨年紀長大而需要改變的輔食質地等。法國No.1 育兒品牌Beaba推出全新「Babycook Smart智能小廚神」，相信有助各位新手爸媽解決相關煩惱，每天輕鬆為寶寶準備每一頓輔食！（查詢：https://www.beaba.com）

Beabe今次推出全新「Babycook Smart智能蒸煮攪拌輔食機」，將Babycook NEO 及 專業級

Smart 智能配合手機 APP – Beaba & Me App 融合，APP內有由法國營養師推薦的五十多款食譜，智能小助手會根據寶寶的個人資料，為爸媽在食物份量、質地、可能致敏食物和飲食習慣方面提供飲食建議。

除此之外，「Babycook Smart智能蒸煮攪拌輔食機」亦備有蒸煮、混合、翻熱和解凍4大功能和5個混合速度，易於使用，最快15分鐘內即可完成輔食。一部機即可做出煲仔飯、粥品、意粉、蔬菜湯、蒸蛋糕、果醬等。

Babycook Smart智能蒸煮攪拌輔食機（$3,999、容量1250ml）

「Babycook NEO 4合1蒸煮攪拌輔食機」能夠快速蒸汽烹調、混合攪拌、解凍和加熱嬰兒食物。 蒸煮過程在15分鐘內快速完成，有效保留食物營養和味道。

Babycook NEO 蒸煮攪拌輔食機（$2,299、容量1250ml、(灰白色/夜藍色/尤加利綠色/赤陶土色)

Beaba創新先驅「STEAM-STIR」配備均勻迅速蒸拌功能，配合蒸籃內的專利攪拌槳及快速蒸煮模式，嬰兒加固餐單於極速15分鐘內完成。而在加熱過程中，攪拌槳會自動每20秒攪拌一次，每食物可快速均勻加熱，節省25%蒸煮時間。