Childhome 全新 EVOSIT高餐椅 多功能照顧孩子需要

比利時高級嬰兒家具及產品品牌Childhome，向來以簡約北歐設計的實用家品，為寶寶帶來安全又全面的照顧。而品牌最具標誌性產品之一的兒童餐椅，就是特別為寶寶和父母而設，讓他們可以更輕鬆地享用用餐時光。最近Childhome更全新推出EVOSIT可調式兒童高腳餐椅，讓他們用餐時可以更方便舒適，成年人更可安坐於餐椅上，一舉兩得！（查詢：https://www.instagram.com/childhome.hk/）

EVOSIT餐椅採用優質的櫸木作為材質，經打磨後呈現圓滑輪廓。餐椅採用了螺絲隱藏設計，令餐椅更加穩固。再者，今次選用的五點式安全帶也相較傳統的三點式安全帶能提供全面保護，能夠妥善固定寶寶的肩膀、腰部和雙腿，讓他們在座椅上可以安穩自由地擺動身體及四肢不僅更能完美地融入整體設計。再者，餐椅安裝方法非常簡單，無需任何工具即能調整餐椅，也能方便爸媽。

寶寶成長得快，許多衣物只穿數次就會不合適，做成浪費。而EVOSIT餐椅就能避免這個情況發生，餐椅由初生寶寶（最高承重15KG）至大人全年齡（最高承重85KG）都適用，相當實用。此外，餐椅還可與初生嬰兒躺椅配搭使用，從初生寶寶開始使用到六個月，躺椅軟墊及五點式安全帶能夠保護寶寶，讓他們更安全。