橫濱POKÉMON COLORS體驗展 踩單車、森林搖樹遇小精靈

《POKÉMON COLORS》體驗展在2021年曾於東京開展，今年7月26日至8月18日於橫濱再度舉行，並以色彩為主題，設置4大體驗設及1項藝術裝置，讓大家在色彩與聲音下變身成為訓練員。

由於疫情關係，大家或許錯過了2021年的展覽，不過今年終於有機會可以參與！現場設置了不少互動式設施及體驗，作為資深的訓練員，大家應該知道可以透過釣魚、踩單車以及森林內遇上小精靈，現在就給大家滿滿的體驗。

等待小精靈上釣。

大家只要將魚竿放入湖中，等待小精靈上釣，拉起釣竿的時候便能看到色彩斑爛的色彩。從湖泊走到森林，訓練員可以搖晃由氣球製成的仿真樹木，大屏幕的果實便會掉落，甚至會出現隱藏的小精靈！

搖冕樹木便會跌落果實，或許會出現隱藏小精靈。

在POKÉMON的世界之中，訓練員會以單車作為代步工具。來到現實，大家可以踩上單車與不同小精靈相遇，再按下車把的按鈕，眼前的畫面會出現不同的色彩。訓練員會利用精靈球收服小精靈，大家只要將白球扔去畫面，便會出現隱藏的小精靈。

訓練員都會踩單車代步。

利用白色精靈球扔去螢幕會出現小精靈。

展覽中設置的「COLORS CIRCLE」，為一個環狀的互動裝置，小精靈會在12台並列的螢幕中移動，更會定期播放聲光表演。除了展覽之外，展覽限定商品都非常吸引，除了tote bag、Tee、鎖匙扣之外，最特別應該是百變怪玻璃杯，非常可愛。

小精靈會在環狀互動裝置12個並列螢幕移動。

變怪玻璃杯亦在會場再次販售。

展覽詳情：

日期：2023年7月26日〜8月18日

地點：橫濱地標廣場5樓 LANDMARK HALL（ランドマークプラザ5階 ランドマークホール）

時間：9:30至18:30 （最後入場18:00）

預售票價：一般1,000円／中高生800円／小學生500円

當日票價：一般1,200円／中高生1,000円／小學生500円