泡芙外皮鬆軟，內裏的忌廉又軟又滑，一般常見為圓形，同時亦有同為法式甜品、造型較多變的長棍形閃電泡芙，口感上較似麵包。傳聞中泡芙非常美味，食客們會如閃電般迅速吃光，因而得名。全港第一間閃電泡芙專門店Ohlalagout於在上環開張，他們經營網店近四年後始決定開設實體店，至今已經售出超過二十萬件，研發二十多款閃電泡芙。店內則有十多款閃電泡芙及七款法式葡撻長駐，全部採用法國麵粉及忌廉製成，是散水餅的人氣之選。現時還有三款新店限定閃電泡芙，法式甜點控不能錯過。

在法國，草莓與大黃根是最絕配的甜點醬料之一，大黃味道與山楂相近。「草莓大黃．閃電泡芙 No.2」正是用大黃醬與草莓忌廉古士醬製作泡芙內餡，再配以白朱古力片、忌廉芝士醬、開心果碎和新鮮紅桑子裝飾頂部。泡芙有大黃的獨特酸味配合草莓果醬的香甜，加上多種配料，口感層次豐富，絕對有驚喜！

草莓大黃。閃電泡芙 No.2（$50）

另一款人氣之選是「乳酸香橙．閃電泡芙 No.17」，同樣是雙層內餡，採用忌廉芝士醬及香橙馬斯卡彭忌廉，再用忌廉芝士醬、乾燥刁草及清甜柑肉裝飾。泡芙散發出淡淡的柑橘香味，柑肉配合忌廉甜而不膩，有清新夏日的感覺，掃上糖漿的柑肉在燈光下閃閃發光，加上銀箔的點綴，打卡一流。

乳酸香橙。閃電泡芙 No.17（$50）

為了慶祝Ohlalagout由網店變成實體店，新店開業期間將推出三款限定閃電泡芙，包括：蒙羅麗莎、拿破崙及豹紋白朱力造型的閃電泡芙，將甜點融入藝術元素。團隊將想像中蒙羅麗莎的味道和感覺加入泡芙中，製成「蒙羅麗莎．閃電泡芙 No.6」。入口先嚐到自家制的紅桑子果醬及紅桑子黑朱古力甘納許（ganache）內餡，既有果醬的甜蜜又有黑朱古力的苦澀，加上水果、花香、辛香料、草本、堅果、焦糖與麥芽等味道，再吃到印有蒙羅麗莎眼睛的白朱古力，一口感受多層味道，確實有神秘感。

第二款是「拿破崙．閃電泡芙No.19」，他們以法國名人拿破崙作裝飾以致敬法國的文化。由於拿破崙愛喝朱古力和咖啡，所以泡芙以黑朱古力與咖啡製作內餡，軟滑的莫卡口味奶油加上表面的可可粉和拿破倫白朱古力牌，平衡甜與苦，適合不太喜歡甜食的人。

最後一款是「香蕉豹紋．閃電泡芙 No.20」，靈感來自東京香蕉蛋糕，內餡由香蕉卡士達醬和焦糖醬組成，令泡芙有香蕉香氣及焦糖味道。外觀以豹紋白朱古力作裝飾，將東京香蕉蛋糕變成法式的閃電泡芙。

「拿破崙．閃電泡芙No.19」（上）、「蒙羅麗莎．閃電泡芙 No.6」（中）、「香蕉豹紋．閃電泡芙 No.20」（下）（$55）

店內同樣受歡迎的是法式酥皮葡撻，蛋漿滑溜，餡料充足，葡撻上面加上不同配料，帶來不同口味。最特別的是大蒜葡撻，將鹹鹹的蒜蓉融合蛋香濃郁的葡撻，增加葡撻層次感，創意十足。另外，肉桂蘋果葡撻灑上肉桂粉和蘋果肉，感覺像充滿蛋漿的蘋果批，造型上亦非常適合打卡。榛子朱古力葡撻亦是人氣之選，葡撻加上朱古力醬和香脆的榛子果仁碎碎，喜歡朱古力的不能錯過。

大蒜葡撻（左）、肉桂蘋果葡撻（中）、榛子朱古力葡撻（右）（$20）

店舖於午市時段亦推出三款布雷歐套餐，分別是煙燻挪威三文魚布里歐（$124）、蜜汁烤火腿布里歐（$118）及芥末黑椒牛肉布里歐（$118），套餐配有水果杯及一杯自選飲料。其中必試的是煙燻挪威三文魚布里歐，鬆軟的麵包配搭新鮮番茄，非常清新，份量十足，每款麵包都有接近前臂的長度，喜歡健康清新的客人可以一試。

中午12時至下午三時提供的煙燻挪威三文魚布里歐套餐（$124）

Ohlalagout

時間：0800-1900

地址：上環皇后大道中251號太興中心2座地下 B&C號舖

IG：ohlalagout