港鐵送機場快綫免費車票 7.25最後一輪！｜另有機鐵仔派襟章、$10電子優惠券等

機場快綫25年的慶祝活動繼續精彩放送！早前兩輪「搶免費機場快綫車票」活動反應熱烈，最後一輪即將於今日7月25日中午12時舉行，派發25,000張機場快綫單程車票！

MTR Mobile登記用戶可於2023年7月25日中午12時起，透過MTR Mobile內的「優惠」以先到先得形式搶免費機場快綫單程票（名額：25,000份）。

步驟1：點選「優惠」

步驟2：在「交通」内點選「搶免費機場快綫車票」

步驟3：點選「立即領取」

步驟4：先獲得一組參考編號（僅供紀錄用途），實際用以換取車票的優惠碼將於24小時後發放，屆時可經「港鐵網上購票服務」輸入優惠碼換領一張免費「機場快綫單程票二維碼」

分享故事贏獎品

由即日起至7月31日，大家可以用150至500字分享你與機場快綫或東涌綫有關的動人故事，王菀之Ivana將會親自挑選既感動又獨特的故事，得獎者可獲得旅遊禮券(最高HK$5,000)或機場快綫單程車票，所有獎品總值超過HK$70,000！另外，港鐵車站商店將於8月1日(星期二)MTR Mobile內派發25,000張HK$10電子優惠券。

機場快綫25周年慶祝活動懶人包：

搶免費機場快綫車票 (共25,000張) (先到先得)

7月25日(星期二) ｜中午12:00起｜於MTR Mobile「我的優惠」領取

分享動人故事贏取旅遊禮券及機場快綫車票

機鐵仔快閃大派紀念襟章

7月28日(星期五) ｜下午3時至5時｜機場快綫青衣站(往機場/博覽館月台閘內)

8月11日(星期五) ｜下午3時至5時》｜機場快綫香港站(往返機場/博覽館月台閘內)

「機場快綫25周年」紀念襟章套裝 (一套5款)

7月31日10點起｜在港鐵網上商店以HK$48發售（數量有限，售完即止)

搶HK$10港鐵車站商店電子優惠券 (共25,000張) (先到先得)