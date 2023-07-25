劉馬車突自爆曾與鄧月平拍拖 女方急回應：「希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人⋯⋯」

香港網絡紅人「劉馬車」（劉駿軒）向來以出位言行見稱，早前在大陸觸犯猥褻罪入獄的他，出獄半年左右又涉嫌非禮未成年女童，還押兩個多月後終獲准保釋候查。保釋外出的劉馬車日前又有新搞作，他突然在社交平台貼出多張與藝人鄧月平（Larine）的合照，聲稱當年跟只有十多歲的鄧月平拍過拖⋯⋯

劉馬車晒合照 公開與鄧月平「戀情」

劉馬車日前在Instagram上載多張與鄧月平的合照，相中兩人舉止似是親暱，男方摸著女方的頭等，並寫道：「鄧月平，當年我無好好珍惜你，我好後悔！我真係唔想你再為我傷心了，今後我一定會好好做人，我會好好去保護你！因為，我愛你，我想比(畀)幸福你！」

有傳媒追問劉馬車有關與鄧月平的戀情一事，他回覆指兩人「以前細細個一齊過一段時間，但係之後佢又因為第二啲原因同第二個一齊」，稱雖然雙方似是離離合合，但女方一直很關心和支持自己，所以他亦承認以後會好好做人，不讓對方傷心。

鄧月平「被拍拖」後馬上回應

突然被劉馬車「認愛」的鄧月平，亦迅速在帖文下留言回應，而且暗指着對方「吹水」：「馬車，多年不見！估不到你依然是個有創意力想像力的青年。希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人，盡量尋求信任的人幫助！大家都唔好笑馬車啦，另外平祝馬車你官司關關難過關關過，平有點忙，學左(咗)一身好功夫可以保護好自己，勿念。勿念，不過原來我15歲時幾靚。」