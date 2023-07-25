新派鐵板燒Mong Kok Teppanyaki   聯乘台式飲品店開張優惠

Mong Kok Teppanyaki聯乘台式手搖飲品店COMMA剛新開幕，餐廳主打新派鐵板燒，推出不同套餐優惠，還可以無限任食鐵板焦糖多士，享受不同主菜及小食。

鐵板燒師傅於席前烹煮。

MKT推出不同鐵板燒，午市套餐由$130起，主打牛肉七味燒。開幕新優惠由7月27日起星期一至日的午市、晚市供應，讓大家以$148享有全日優惠餐，有齊大蝦、美國牛肉薄燒、炒飯、前菜及沙律，配有自家製蝦醬汁。此外，大家可以升級肉類及追加海鮮，推介加$280升級日本和牛厚燒、$70追加帶子等。

全日優惠餐（$148）

晚市海饌二人套餐，有齊南非鮑魚、龍蝦、白鱈魚、美國牛肉薄燒、大雞扒等（$788）。

除了牛肉燒板燒之外，顧客可以加$10無限任食鐵板焦糖多士，師傅即席將糖加入牛油以高溫煮成焦糖。現凡堂食套餐，可無限半價加配COMMA芒椰冰號 、糖珍珠鮮奶茶、紫米荳乳等8款台式手搖飲品。新店開張，各位只要來到門市打卡並tag MKT或COMMA官方facebook及IG，外賣任何台式手搖飲品，即可免費加滿5種精選配料，包括珍珠、仙草、愛 玉、椰果同⻄米，優惠不限份數，直至加滿一杯為止。

顧客只要加$10可無限任食焦糖多士。

只要到門市打卡tag官方facebook及IG，外賣飲品可免費加滿5款精選配料。

MKT – Mong Kok Teppanyaki x COMMA

地址：旺角花園街3至5號鴻威大廈地下4至5號舖

營業時間（鐵板燒）：星期一至五12:00-15:00及18:00至23:00、星期六、日及公眾假期12:00-23:00

營業時間（外賣飲品）：每日12:00-23:00

