嘉士伯夏日連串精彩活動 8.2起換領限量版「打泡神器」｜玩遊戲贏音樂節禮品、與許廷鏗同檯食飯

今個夏天，嘉士伯推出全新品牌企劃，帶來連串精彩推廣及活動！率先打響頭炮的有許廷鏗 (Alfred) 的全新醇滑嘉士伯廣告系列，緊接推出「限量版嘉士伯打泡神器」換領活動、嘉士伯社交平台有獎遊戲，大家有機會參加S2O亞洲潑水音樂節 2023 香港站及 Alfred 醇滑飯局！當然還少不了載譽歸來的醇滑暢飲節，今年整個夏日都有嘉士伯與您共渡每一個精彩時刻！

嘉士伯打泡神器 啤酒愛好者必備！

今個夏日，嘉士伯推出專為啤酒愛好者而設的恩物 — 「限量版嘉士伯打泡神器」！其聲波頻率震動的原理可讓啤酒快速產生大小一致的氣泡，形成潔白細膩且均勻的新鮮泡沫，令醇滑感和新鮮感瞬間提升。

小巧便攜式的設計，無論是在家中舉辦派對或是在戶外野餐、露營，都能輕鬆地享受到到爽滑、順口，擁有超綿密氣泡的啤酒，完美感受醇滑嘉士伯帶來的滿足感。

由8月2日起，於指定便利店購買嘉士伯產品滿港幣$40，即可以港幣$18換購「限量版嘉士伯打泡神器」一個 (價值$98)。數量有限，換完即止。

溫馨提示：

「限量版嘉士伯打泡神器」適用於嘉士伯支裝啤酒、罐裝啤酒

請確保在打泡時已亮著打泡神器上的綠色燈

許廷鏗 x 醇滑嘉士伯最新廣告系列

許廷鏗第三度參與的醇滑嘉士伯廣告於7月下旬登場，以「滑到咁，直達好氣氛」為主題，利用無限創意讓大家感受到醇滑嘉士伯可以有幾滑！識飲識食的 Alfred 更首次「滑」入 YouTube 分享醇滑美食心得，更會直達好氣氛現場跟粉絲互動。

全新廣告即日起於各大電視台、社交平台、蘭桂坊、尖沙咀及旺角的大型戶外幕牆，以及巴士車身等亮相。如捕捉到Alfred於大型3D戶外幕牆廣告內的舉杯moment，更有機會贏得限量獎品。 詳情請參考嘉士伯 FB 及 IG。

《鏗gry廚房》YouTube頻道

Alfred 於一連5集的《鏗gry廚房》YouTube節目中，將與大家分享他的醇滑美食心得，又率先試玩「限量版嘉士伯打泡神器」，教大家斟出有綿密氣泡的醇滑生啤。

參加嘉士伯社交平台遊戲，更有機會直達好氣氛現場，與Alfred同檯食飯，齊齊嘆盡醇滑好滋味！

詳情請參考嘉士伯FB及IG。

其他連串精彩活動預告：

嘉士伯社交平台有獎遊戲 – 嘉士伯社交平台將於 7、8 月不定期推出多個好玩有獎遊戲，有機會贏取「限量版嘉士伯打泡神器」、「Alfred 醇滑飯局」活動入場券、「S2O 亞洲潑水音樂節2023香港 站」限定禮品等，萬勿錯過！

S2O 亞洲潑水音樂節2023 – 於8月5及6日(星期六及日) 假中環海濱活動空間舉行。作為大會指定啤酒贊助商，嘉士伯將推出多項玩樂設施，與大家一同投入強勁電音節拍，Smooth到盡、玩到盡！

詳情請參考嘉士伯FB及IG。