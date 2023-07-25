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日本7.30鰻魚日｜和民、饗和民限時優惠 特上鰻魚盒子飯三食低至半價

by editorial 
日本鰻魚乃是港人至愛美食之一，適逢今年7月30日正是日本人傳統習俗「土用の丑の日」(譯名：鰻魚日），日本人會在此日食用鰻魚，以表有利身體健康和養生的意思。有見及此，居酒屋「和民」及饗和民亦同步推出特別菜單和優惠，以鰻魚菜式跟大家迎接夏天！

為慶祝「土用の丑の日」，由即日起至8月6日惠顧居酒屋「和民」饗和民，並填妥網上問卷，即可以用8折優惠點選所有鰻魚特撰菜單。於7月30日當年更可以半價品嚐「特上鰻魚盒子飯三食」或「極上鰻魚薩摩牛盒子飯」，各位鰻魚控絕對不能錯過！

特上鰻魚盒子飯三食（$169）：鰻魚經炭火蒲燒，香氣逼人，食客可於享用鰻魚和白飯最原始的味道後，再加入紫菜、芝麻、山葵等，最後再加入秘製高湯，體驗盒子飯另一食法。
極上鰻魚薩摩牛盒子飯（$169）：蒲燒鰻魚配上A4級別以上的鹿兒島薩摩牛，一次過試勻厚肉鰻魚和富有油脂的薩摩牛。


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