時尚悠閒Gastrobar「room 3」推「香江風物誌」系列 為雞尾酒注入港式情懷 搭配和風佐酒菜單

位於香港尖沙咀核心地段H Zentre的時尚悠閒日式Gastrobar「room 3」，推出一系列極具玩味的「香港風物誌」(Ode to Hong Kong Hedonistic Pleasures) 雞尾酒，將港人集體回憶的滋味完美變奏，讓你摸著酒杯底喝「芒果糯米糍」及「番薯糖水」！另外，和風佐酒菜單同時加入全新滋味，讓賓客可以邊享受港式風情的醉人雞尾酒，邊搭配精巧的東瀛美饌。

room 3 「香港風物誌」系列雞尾酒

調酒師團隊將芒果糯米糍化成 「Levitating Cloud」($130) ，透過蒸餾技術將新鮮芒果的甜美注入冧酒，並混合甜米酒及芒果凍，打造熱情的香芒風味；面層的鹹芝士奶蓋更是畫龍點睛，仿如軟綿糯米皮般包裹著芒果，教人難以抗拒。 靈感源自香港茶餐廳的菠蘿冰，「 Ananas Epice」($130) 以法國純小麥伏特加為基調，採用低壓旋轉蒸餾技術提取泰國青檸的酸香，並搭配柚子檸檬及美國香料，與新鮮冰凍菠蘿堪稱天作之合。

老香港的涼果代表話梅，搖身一變成為「Minty Highball」($130)，以 自家製的薄荷琴酒平衡話梅的甜酸鹹，同時賦予清爽的薄荷香氣；在乾雪利酒、湯力水及茴香的襯托下，令雞尾酒的活潑口感更為出眾。 將番薯糖水重新定義！「Sippin Sweet 」($130) 以小巧的碗形玻璃杯盛裝，混合墨西哥龍舌蘭酒及來自澳洲的利口酒Okar Tropic，並加入檸檬馬鞭草及生薑調味，為雞尾酒帶來點點辛香餘韻；更以精緻木羹上獻上清甜的番薯乾，呈獻非一般的雞尾酒體驗。

和式佐酒菜單

除了「香港風物誌」系列雞尾酒外，room 3亦為店內的和式佐酒菜單注入新滋味， 讓賓客的歡樂時光體驗更為完滿。在招牌的日式燒鳥中，全新推出的滋味有「雞胸軟骨」、「雞頸肉」、「雞腿肉」、 「日本大蔥雞肉」等 (每串$38 )。

room 3提供多款和式佐酒美食，其中招牌日式燒鳥系列為客人必點之選！

免治雞肉配日本溫泉蛋 ($48)

另有多款日式居酒屋佐酒美食，包括「章魚丸子燒」($32/4件)「烤芝士年糕」($18/件)、「厚燒牛舌」($48/串)、「日本燒蠔」($48)、「白鱔燒」($78)及「虎蝦燒」($58)等；而主食方面則有「松葉蟹冷拌烏冬」($88)、「汁燒鹿兒島A4和牛丼」($88) 等。

厚燒牛舌 ($48/串)

章魚丸子燒 ($32/4件)

汁燒鹿兒島A4和牛丼 ($88) 松葉蟹冷拌烏冬 ($88)

來一份外脆內軟、香甜細膩的「鯛魚燒」($68) 劃上完美句號！

room 3 佔地 2,000 平方呎，室內設計由屢獲殊榮的 Minus Workshop 操刀，以日本竹林為藍圖，並加入豐富的鏡面設計元素，展現傳統與現代風韻互相輝映的美態。店內設三大風格迥異的空間，主用餐區「Akasaka Room」擁有鮮明亮麗的鏡面酒吧，與球體燈飾相輔相成，讓調酒師製作雞尾酒時的活力氣息可隨鏡與光折射至店內每個角落；「Ginza Room」內的竹葉形鏡面吊燈則透過牆身的鏡飾與賓客跳脫互動，靈活設計的區域可按不同需要隨意移動桌椅；「Roppongi Room」則別具私密度，以一片片葉子設計的牆壁隱約呈現大自然的靈動，營造舒適療癒的氣氛。

由香港餐飲集團 Dining Art Group 創辦及管理，room 3 與同為集團的日式割烹料理店「割烹 炑」相連﹐是次「香江風物誌」系列雞尾酒更將於「割烹 炑」內供應，賓客可在「割烹 炑」一邊品嚐廚師發辦料理菜單，一邊呷著港式味濃的雞尾酒，享受獨一無二的雙概念用餐體驗。

room 3