Tokyo Lifestyle進駐圍方 佔地2,000呎＋限定$88福袋＋獨家優惠

最近大圍新開大型商場「圍方The Wai」吸納大量連鎖店舖進駐，開幕日人頭湧湧非常熱鬧。而日本人氣連鎖美妝店「 Tokyo Lifestyle 東京生活館」亦於商場開設佔地2,000呎的全新旗艦店，雲集逾千款美妝和護膚產品，包括多個知名美妝及護膚品牌和日本人氣Color Con牌子。新張期間更設有$88美妝福袋和優惠，各位女士記得趁機會入手！

新張限定，福袋$88件。

新店佔地2,000呎，雲集多個日本美妝品牌。

眾所周知Tokyo Lifestyle每間分店均設隱形眼鏡專區，而圍方店更會獨家發售4大美瞳品牌，包括ENVIE、BAMBI、MILIMORE及REVIA（8月有售），共有12大日本彩色隱形眼鏡品牌！

12大日本美瞳品牌包括：ENVIE、BAMBI、MILIMORE、REVIA(8月有售)、MOLAK、LUNA

NATURAL、LILMOON、FLANMY、FELIAMO、CHOUCHOU、N’S COLLECTION、DO

PE WINK。

BAMBI

ENVIE

REVIA

MILIMORE

除了彩妝品，Tokyo Lifestyle更獨家引進日本貴婦級品牌BIJOU DE MER，當中必買皇牌產品海洋幸福面膜（$498），採用萃取自海洋的活膚成分，含有大量微量元素，能有效激活老化細胞，達致減淡細紋、緊緻及提拉作用。而日本護膚品牌AXXZIA的多效修復眼膜（$600）質感極薄，有效煥醒眼周肌底細胞，提升眼部輪廓。

BIJOU DE MER、AXXZIA專櫃

BIJOU DE MER 海洋幸福面膜（$498）

AXXZIA 多效修復眼膜（$600）









大圍獨家：FASIO X 雪肌精限定套裝（$143）



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Tokyo Lifestyle 東京生活館

時間：1100-2100

地址：大圍圍方4樓412C舖

IG：https://www.instagram.com/tokyolifestyle_hongkong/