Beefar’s慶祝登港5周年 創新和牛稀有部位入饌菜式｜消費贏東京旅遊機票及日本餐飲券！

以招牌名物「4%奇跡之牛」吸引無數食客的日本過江龍燒肉店 Beefar’s，為慶祝登陸香港五周年，廚師團隊特別嚴選薩摩和牛的稀少部位，精心炮製多款全新菜式！而為答謝大眾支持，由即日至 8 月 16 日期間，於Beefar’s消費滿 HK$800 或以上，即有機會贏取 HK$10,000 日本東京旅遊禮券及 HK$1,000 餐飲禮券！

Beefar’s 和牛稀有部位入饌

三角腩是牛隻肩肋骨肉中的部位之一，有如其名呈三角形狀，霜降分明，被譽為最高級的肋骨肉。誠意推介和牛三角腩他他海膽紫菜批，三角腩他他選用蕃茄調配醬汁，再加入蒜泥、紫蘇葉和沙律油混合製成，口感清新不膩；海膽則是嚴選來自澳洲塔斯曼尼亞的出品，其海域以零污染見稱，份外鮮甜幼滑。

和牛三角腩他他海膽紫菜批

造型可愛的特上三角腩他他甜筒，嚴選優質的三角腩，切去脂肪和筋膜，製成他他肉碎後，特別加入口感爽脆的青蘋果切粒，及自家秘製的燒肉汁混合而成，面層加入黑魚子增加層次感外，更增添不少矜貴感。配上小甜筒，享用時亦可與以新鮮日本蛋黃抽取的蛋液同吃。

另一款稀有部位為三筋肉，位於和牛前腿內側的肌肉，一隻牛只有 2 至 4 公斤，極之罕有。三筋肉滿布油花，質感爽嫩且帶有濃郁風味，只需輕輕一烤即可品嚐。誠意推介和牛清湯伴三筋肉薄切，和牛清湯以牛尾骨、薩摩和牛後腿肉、薩摩和牛肋肉及昆布等多款食材熬製，煮至約奶白色再以中火煮 3 至 4 小時；而薩摩和牛三筋肉則輕燒至半熟，再放入和牛清湯，可減低燒肉的油膩感。

建議享用時可先品嚐美味的和牛，再喝一口清湯，即可感受到兩種截然不同的和式燒肉風味。

其他精選美食：

火炙海膽薩摩牛軍艦

北海道帶子甲羅燒配薄脆

鹽味香蔥牛舌

驚喜大獎賞！贏東京旅遊機票及日本餐飲券

為了答謝食客支持，Beefar’s 將送出總值高達 HK$23,000 獎賞！由即日至 8 月 16 日期間，於 Beefar’s 消費滿 HK$800 或以上，即有機會贏取 HK$10,000 日本東京旅遊機票及 HK$1,000 禮券！只需於 Beefar’s 網頁活動頁面 (www.beefars.com.hk) 完成登記，即可參加抽獎，萬勿錯過！

同場加映：HK$288 尊享個人體驗晚餐

另外，Beefar’s 特別推出「尊享個人體驗晚餐」，只需每位HK$288 (2位或以上方可享用 / 逢星期日至四)即可享用一系列人氣菜式如薩摩紫菜沙律、火炙海膽薩摩牛軍艦、三角腩及貝肉身、極上牛肉濃湯及 Yaki- Shabu 上等牛腰背肉等，絕對是情侶或閨蜜約會必選餐單！