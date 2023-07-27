微辣前經理人阿晶自殺離世 佩男、思男重提「喊相」一事 齊聲否認曾霸凌

澳門媒體「微辣」的前經理人阿晶昨（26日）驚傳死訊 —— 據澳門傳媒報道，昨日下午4時40分，有一名年約29歲的女子在睡房內以鐵罐燒炭自殺，房內發現留有遺書。

而微辣晚上亦在社交平台發出公告，證實一位「前員工」不幸離世，又重申該員工生前面對的困難、還有提及過電話恐嚇等行為，都與微辣無關；另外又宣布十周年現場表演將會延期，並呼籲各界給予逝者家人空間及保持同理心。

今年是微辣成立10周年，不過在十周年聯歡晚會舉行前夕，微辣前經理人阿晶近日突然在社交平台寫下長文，透露受抑鬱之苦達4年，因Haters攻擊而令情緒受困擾。她指自己曾被電話恐嚇，對方說出「你再說話，不是我，是我有兄弟想幫忙搞死你」、「我們這邊準備好有diss你的歌和片了，你不是得罪我，是全公司」等；阿晶更一度稱自己服用了大量安眠藥，留下「我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧！」等疑似打算輕生的字句。

阿晶的文中提到「那天po過哭臉的人的一一跑去道歉」—— 事緣阿晶於21年離開微辣，當時雙方不歡而散，阿晶離職後稱微辣創辦人六毫子(陸志豪) 曾哭著挽留她。後來六毫子則與卡特、佩男、思男等微辣藝人連環貼出喊相，被指是嘲諷阿晶說謊之舉。

阿晶又表示：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。」、「身為一個 Channel的老闆要滅聲，就是打過來說在想劇本和歌威脅我讓轉移大眾的風向，這就是個有初心有夢想的平台要做的事嗎？」

六毫子則與眾微辣藝人貼出喊相，被指是嘲諷阿晶說謊。

阿晶又曾表示自己遭前男友、微辣藝人「加蔥」(林茂發) 強迫墮胎，惟加蔥後來否認，指不要BB是兩個人的決定。

佩男、思男姊妹隨即否認曾霸凌

阿晶離世當日，大批網民湧入微辣藝人如佩男、思男、六毫子、加蔥及多多等的社交平台留言聲討，其中t葉思男最先開直播回應，她澄清與家姐貼「喊相」一事並非有意攻擊阿晶，只是「跟隊」一起玩，因此不希望被冤枉。

之後思男又在直播中講到「我都唔知點解你哋話我厚面皮」、「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知」、「你覺得我消費緊人，咁你哋呢？」愈說愈激動，但不久後直播中斷。

及後思男在限時動態表示，希望大家可以停一停、諗一諗：「我同我家姐不嬲係自成一角，公司做緊乜、玩緊乜，我地（哋）係真係可以乜都唔知或者最後先知，甚至我地（哋）有我地（哋）自己嘅經理人、做自己嘅事⋯⋯ 至於哥（嗰）個filter，我可以100%肯定話比大家知，就真係只係一個filter，我地（哋）唔係小人，冇必要做呢啲野。」

她又提到自己與阿晶的關係：「我同jane係公司不嬲都係正常溝通，就算佢離開咗公司亦同樣 ，作為舊同事我都希望佢彩虹橋上沒眼淚。我唔需要任何人代我發聲，我係咁就係咁、屈我嘅就係唔得，我亦都唔想鍾意我、一路支持我嘅人同埋屋企人朋友擔心。」

家姐葉佩男亦同樣否認曾欺凌：「清者自清 我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」