夏天一到便是出海的好日子，趁住好天氣和陽光玩遊戲。長時間曝露於陽光下，容易導致曬傷、乾燥脫皮等問題。除了防曬要做足做夠以外，避免受到紫外光傷害，曬後的皮膚護理亦不可忽視。最近我出海都帶上Fresh最近推出的火山茶激活精華Tea Elixir Skin Resilience Activating Serum，主要是增強皮膚抵禦力和修復能力，讓皮膚變得強韌，深層提昇整體膚質，希望維持皮膚的穩定性。

火山茶激活精華以革命性「茶萃肌能調適科技」(APT Technology™️) ，通過頂尖細胞分解萃取技術，擷取出源自毛里裘斯火山茶的活性成分，證實可煥活肌膚細胞能量和提供卓效抗氧力，啟動自身基因調節機制，維持皮膚穩定狀態。而其他主要成分維他命 B3、 5kDA 透明質酸、神經酰胺 III、深海巨藻，可以做到細緻毛孔，均勻膚色，深層補水、鎖水，修復皮膚水分屏障。

實驗證明

• 100% 臨床實證肌膚瞬間彈亮

• +31% 增強肌膚修護屏障

• -15% 減少顯著細紋達

• +62% 增強肌能韌性

• +75% 煥發光澤

• +75%膚質幼滑細緻

• +58% 提升彈性

• -61% 收細毛孔

*數據來源Fresh

火山茶激活精華Tea Elixir Skin Resilience Activating Serum

我們出海後，應當即時沖洗乾淨身體，以去除身上的海水及鹽分。而我亦會於潔膚後，即時用上火山茶激活精華，為皮膚補充水分同時增強皮膚抵禦力，減少紫外線及海水對皮膚的傷害。

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