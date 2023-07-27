日本百年名店「山本屋」首間海外分店進駐圍方 獨有燒砂鍋燉煮手工烏冬

1925年於名古屋開店，具百年歷史的日本烏冬名店「 山本屋 」近日於大圍新地標「圍方 The Wai」開設首間海外分店。「山本屋」主打每日新鮮製造手工烏冬，第五代傳人青木晃佑更遠赴香港店監修，望能讓食客品嚐到最正宗的地道滋味。

「山本屋」對食材非常講究，每條烏冬規定為尺寸為4毫米。煮法同樣有一定規範，有別於坊間一般把烏冬煮熟再放入湯底的做法，而是直接將生烏冬放入餐廳獨創的伊賀燒砂鍋裡燉煮，使原本麵上的散粉可以為麵條湯汁進行勾芡，令每一條烏冬都能吸附滿滿湯汁。

按照傳統，每條烏冬尺寸為4毫米，確保有一定口感。

喜歡傳統風味的絕對不能經典的親子煮烏冬（$98），雞肉肉質鮮嫩幼滑，再配搭蛋味濃郁的日本雞蛋，叫人垂涎欲滴。

親子煮烏冬（$98）

鍾愛海鮮的就可以品嚐原隻蝦天婦羅煮烏冬（$118），香脆彈牙的蝦肉經脆炸過後，天婦羅薄皮口感酥脆。

原隻蝦天婦羅煮烏冬（$118）

而湯底方面就有味噌、咖哩或清湯湯底可供選擇。餐廳選用了優質日本大豆進行超過3年的自家醃製製成岡崎八丁味噌，再混合信州味噌調製出獨一無二的招牌味噌湯底；至於濃味愛好者就可以選擇芳香的咖喱湯底；而清湯湯底就適合喜歡清淡鮮味的客人。

另外，客人亦可以選擇追加食材，如炸豆腐（$10）、年糕（$15）、芝士（$15）等拌入烏冬一同進食，亦可品嚐多款日本經典小食，如燒地雞手羽 ($48）、炸紫菜雞柳（$48）和味噌醬吉列豬扒串（$45）等。

炸紫菜雞柳（$48）

味噌醬吉列豬扒串（$45）

由8月開始，「山本屋」將會定期舉辦烏冬工作坊，讓食客親身感受製造烏冬的樂趣之餘，更可了解名古屋烏冬的歷史及傳統做法，一同感受專業的日本匠人精神。

山本屋

時間：1130-2200

地址：大圍車公廟路18號圍方5樓527號舖

IG：https://www.instagram.com/yamamotoya_hk/