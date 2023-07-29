ELEMENTS圓方 「Colour Symphony」夏日藝術裝置 折射天空24小時絢麗色彩｜「KIFF 嘉年華」正式回歸＋仲夏購物賞

今個夏日，ELEMENTS圓方 與本地多元化建築設計工作室Afloat Studio合作，設置既矚目又色彩繽紛的 「Colour Symphony」夏日藝術裝置，裝置以充滿活力和色彩的香港都市作靈感，並擷取夏日天空24小時的色彩，透過顏色相互交錯， 營造出天空中高低起伏的雲層，與大眾一同翱翔天際，猶如置身千變萬化的彩霞中。

「Colour Symphony」夏日藝術裝置 光影折射夏日天空24小時的絢麗色彩

設置於ELEMENTS圓方金區一樓的「Colour Symphony」夏日藝術裝置，擷取了香港夏日天空24小時的色彩，並幻化成通透且不規則的彩色色塊，懸浮在半空並相互交錯，營造出色彩幻變的光影效果。走進藝術裝置中，抬頭便能看到不同顏色的雲彩，讓人沉醉於夏日的光影之中，打卡一流！

配合商場獨特的玻璃天花，隨著日光折射到藝術裝置而散發出七彩的光芒。

延伸絢麗色彩至商場各區

除了金區一樓的夏日藝術裝置，ELEMENTS 圓方亦於各區放置了運用玻璃光線折射的藝術裝置，更特意選取了能代表各區的顏色，如金區的部分區域幻化成了紅色、橙色等（日出）；木區則為淺藍、淺綠色（破曉與早晨時分）；土區是天藍、淺啡等（中午時分）；水區為藍色、紫藍色等（ 晚上）；火區則是橙色與紅色等（夕陽）。不論置身於場內哪一處，都能被各種色彩所吸引。

此外，設計師更把24小時的色彩濃縮於火區的一條長走廊，讓你沿著走廊慢步，感受多重色彩：

KIFF嘉年華回歸 Upmud and Friends與小朋友狂歡暑假

闊別三年的香港兒童國際電影節「KIFF 嘉年華」將於今年七月正式回歸，連同深受小朋友歡迎的Lala Woodland同時進駐ELEMENTS圓方的水區，場內除了多個生動有趣的場景可打卡留念，更設有迷你森林電 影院於8月7日至9月3日期間帶來「KIFF SHORTS」，全天候免費放映多部短片！

逢星期日，吉祥物Upmud會帶同Lala Woodland中的小狐狸花仔Kukka、小松鼠Tata及他們的森林朋友到場進行巡遊與表演，與小朋友近距離接觸！

KIFF 嘉年華詳情

日期：7月20日至9月3日

時間：上午11時至晚上8時 (星期一至五) 上午11時至晚上9時(星期六至日)

地點：ELEMENTS圓方水區1樓

「KIFF x 再生玩具店」工作坊

日期：7月29日至8月27日 (逢星期六、日)

時間：約90分鐘

地點：KIFF嘉年華 – ELEMENTS 圓方水區1 樓

報名：https://www.kiff.asia/7th-kiff-workshop

「Upmud 吉祥物巡禮」

日期：7月30日至 8月27日 (逢星期日)

時間：下午2時至3時

地點：ELEMENTS 圓方水區1樓

仲夏購物賞

於7月20日至9月3日推出的「A toast to this summer」消費獎賞， 顧客於時尚服飾商戶即日電子消費滿HK$20,000或以上，即可換領香檳乙枝。

配合「ColourSymphony」主題 打卡位及期間限定菜式

JOIA 特意炮製 3 款期間限定菜式 – 紅蝦刺身、藏紅花三色燴意大利飯及夏日紫莓慕絲，色彩繽紛讓人食慾大開。 Tea WG於店內設立了一個以紅色為主題的打卡位，讓你邊品嚐茶香雪糕及雪葩，邊選購最紅產品、無茶鹼的南非紅茶系列 – Eternal Summer Tea盛夏緋紅及Red of Africa非洲紅茶，迎接炎炎夏日。

ELEMENTS 圓方「Colour Symphony」夏日藝術裝置詳情：

日期：7月20日至9月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：ELEMENTS圓方金區一樓

ELEMENTS 圓方「A toast to this summer」消費獎賞詳情：

推廣日期：7月20日起至9月3日

禮品換領處：火區1樓 (TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時)及金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

*禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。優惠受其他條款及細則約束。詳情請瀏覽 ELEMENTS 圓方官方網站 www.elementshk.com