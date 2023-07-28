Converse 圍方新開專門店 多款最新鞋履＋帆布袋限定DIY

最近大圍東鐵站上蓋新開大型商場「圍方 The Wai」，開幕日已「打晒蛇餅」，人頭淘湧。商場有多個連鎖牌子進駐，當中包括受年輕人歡迎的時尚品牌 Converse 。全新Converse專門店展示了多款最新推出的鞋款，既有甜美型格Chuck Taylor All Star Cruise，亦有街型風格的Skate Inspired Chuck 70，將經典設計注入創新滑板元素，為日常造型帶來新鮮感。

除此之外，專門店同時匯集了多款新季及經典鞋款丶服裝、配飾，以及童鞋。鞋款包括Chuck 經典系列、Chuck 70 及All Star 季節款式、Skate 滑板鞋家族、Elevation 厚底鞋家族及Jack Purcell等系列。

Chuck 70 經典及季節款

Icon view: P Elevation 厚底鞋家族，打破過往Converse固有鞋底厚度的傳統。

Skate 滑板鞋家族One Star Pro

專門店同時匯集了多款新季及經典鞋款丶服裝、配飾，以及童鞋。

門市於7月29及30日設有期間限定現場Converse個性化帆布袋DIY服務，只需完成以下步驟即可免費獲得帆布袋+3款滑板街頭元素圖案及燙印服務體驗*。每日名額有限，先到先得。

1. 追蹤Converse香港Instagram專頁 @converse_hongkong

2. 分享指定貼文於Instagram，並tag @converse_hongkong #ConverseHK #TheWai

限定燙印服務體驗*

日期：7月29及30日 (星期六及星期日)

時間：14:00-17:00

Converse個性化帆布袋DIY服務

另凡購買指定Chuck Taylor All Star Cruise 或 One Star 鞋款，有機會獲贈精美禮品一份。（單次消費限贈送一份，贈品以購買先後順序贈送，送完即止。）

*如本活動受惡劣天氣等因素而未能如期舉辦，具體活動安排將另行通知。 如有任何爭議，Converse Hong Kong Ltd.保留最終之決議權。

凡購買指定鞋款，有機會獲贈禮品一份。

Converse 圍方專門店

時間：周一至五1130-2100、周六、日及公眾假期1130-2130

地址：新界沙田大圍圍方商場3樓315號舖

電話：2368 1813