日本森永、台灣阿奇儂全新消暑食品 清甜蜜瓜雪糕＋邪惡奶蓋黑糖珍珠

今個7月已經出現了史上全球最高溫的日子，想必各位都想盡辦法降降溫、消消暑， 雪糕 和飲品就是最佳選擇。7-Eleven及Circle K兩大便利店由即日起上架日本人氣雪糕品牌森永MOW推出的兩款全新雪糕杯，以清新蜜瓜口味及特濃朱古力口味陪大家過夏天。另外，兩款由台灣直送的阿奇儂奶蓋黑糖珍珠冰沙和奶蓋蜜桃柑橘味冰沙，也能助你消暑解渴。

適逢現在正是蜜瓜當造月份，正好適合食用各種蜜瓜產品。來自日本的森永MOW蜜瓜雪糕含有13%蜜瓜汁，選用優質麝香甜瓜，果香突出、口感絲滑，滿滿清爽夏日的感覺。至於特濃朱古力雪糕就採用厄瓜多爾世界級精品可可塊製成，口感幼滑醇厚，味道濃而不膩，喜歡朱古力的各位不能錯過。

森永 MOW 蜜瓜雪糕（$21.9）

森永 MOW 特濃朱古力雪糕（$21.9）

奶蓋黑糖珍珠冰沙的底層放有Q彈黑糖珍珠，採用台灣寶山特產的黑糖精心熬製，中層的牛奶冰沙則是用紐西蘭與歐洲的食材製作，頂層再鋪放鹹甜芝士奶蓋，香醇的牛奶冰混合黑糖珍珠的口感，讓人一口接一口。除直接飲用，冰沙亦可以微波30-50秒後飲用，微微融化後的黑糖珍珠冰沙直接變成味道濃郁的奶昔，最適合解渴。

阿奇儂惹火冰沙 – 奶蓋黑糖珍珠（$26）

奶蓋蜜桃柑橘味冰沙的黃色底層是柑橘冰沙，混合了乳酸及新鮮柑橘果粒，中間的粉紅色冰沙採用白桃汁加入蘋果粒調製，而頂層則鋪滿軟滑雪糕，蜜桃與柑橘冰沙融合著，酸酸甜甜最清爽，入口感受到多種味道，層次豐富，冰沙的外表亦十分吸睛，顏色非常有夏日和少女感，打卡一流。阿奇儂冰沙即日起於7-Eleven有售。