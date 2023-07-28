人氣網店「雙魚小姐」尖沙咀開實體舖 自家製純素朱古力蛋糕＋門市限定可麗露

人氣IG網店「 雙魚小姐 」（Miss Pisces Creations）向來出售多款自家製精緻甜品，最近終於由網店變成實體舖，在尖沙咀開設首間實體零售店，並定於8月1日正式開幕。店舖以黑白冷色系為主，配合大幅窗戶讓自然光照射，帶來舒適寫意的感覺。另外，多款限定款式甜點只限實體店供應，各位甜點控不妨支持一下。

內裝潢由名室內設計及建築師 Ed Lau by ED Design Ltd. 設計，呈現法式優雅。

「雙魚小姐」創辦人Vanessa於加拿大多倫多學習廚藝學院專研甜品製作，深造回來後供朋友淺嚐而大受歡迎，從而開展IG Shop道路。Vanessa表示：「雙魚小姐是一位獨立、自由、浪漫的女性，她喜歡用自己的方式去追求生活的儀式感，也希望通 過自己的努力，能夠讓更多的人感受到這種浪漫。為此，雙魚小姐專門研究制作精美的蛋糕和飲品，以此來推 廣 ”獨處的浪漫 The practice of self-romance” 的理念及人與人之間相處帶來的感動，並希望雙魚小姐能成為大 家日常生活中想起慶祝時的小策劃師。」

店主於設計甜品的包裝亦花盡心思，如禮盒上印有署名位置，客人可以 DIY 寫上收禮人的名字，讓收禮者可以感受到送禮者的心意。

實體店限定款式

經典焦糖朱古力肉桂卷（前）、雙魚小姐招牌松露奶油芝士卷（後）

雙魚小姐招牌松露奶油芝士卷 以湯種麵團製成麵包卷，口感柔軟香甜，表面厚厚抹上一層以法國優質白松露油特製的奶油芝士，再撒上蛋黃碎作為點綴，調出完美的咸甜比例。

至於經典焦糖朱古力肉桂卷就有香甜肉桂和焦化牛油形成的獨特香味，使焦苦與甜度互補。最後淋上法國頂級Valrohna 焦糖朱古力醬， 有如岩漿般滿溢，非常邪惡。

經典焦糖朱古力肉桂卷（前）、雙魚小姐招牌松露奶油芝士卷（後）

雙魚小姐罐子蛋糕系列

雙魚小姐罐子蛋糕系列採用柔軟濕潤的戚風蛋糕製作，一層接一層疊上輕奶油，少甜配方適合減肥女生。目前推出口味包括夏日椰香芒果班蘭 輕奶油罐子蛋糕、美祿恐龍焦糖果仁輕奶油罐子蛋糕、西柚伯爵茶輕奶油罐子蛋糕、熟成香蕉杏仁輕奶油罐子蛋糕、草莓蛋白輕奶油罐子蛋糕。

雙魚小姐罐子蛋糕系列

雙魚小姐法式可麗露系列

店舖目前推出3款口味可麗露，包括經典原味法式可麗露、黑朱古力可麗露、 開心果紅莓軟心可麗露。當中熱賣的開心果紅莓軟心可麗露使用天然成份的紅莓巧克力及紅莓果醬、以原粒開心果，堅果和酸甜味相互融合，富有多重口感。

雙魚小姐法式可麗露系列

其他主打甜品

雙魚小姐於巴斯克芝士蛋糕包裹著不同口味的內餡，使巴斯克芝士蛋糕增添層次。當中有採用京都芳香園抹茶粉的濃厚抹茶巴斯克芝士蛋糕配京都抹茶醬、採用意大利100%純開心果醬的開心果味，以及威士忌tiramisu巴斯克芝士蛋糕。

各款巴斯克芝士蛋糕

純素黑朱古力脆皮蛋糕採用純天然成分製作，柔軟的黑朱古力蛋糕包裹濃郁的黑朱古力，最後撒上香脆的黑朱古力和堅果。草莓天使蛋糕就是經典天使蛋糕加入蛋糕及輕奶油製作，搭配當季草莓，甜而不膩。

純素黑朱古力脆皮蛋糕、草莓天使蛋糕

除食物外，餅店亦有多款咖啡飲品供應。咖啡為純手工製作，絕無添加防腐劑，並採用低糖配方和本地烘焙咖啡豆，味道平衡恰到好處。

抹茶拿鐵、美式咖啡、朱古力式咖啡、伯爵奶茶、拿鐵

Miss Pisces Creations 雙魚小姐

地址：尖沙咀漢口道 5-15 號漢口中心地下 9A 號舖

IG：https://www.instagram.com/misspiscescreations/

電話：5602 4152