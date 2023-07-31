康得思酒店雙人水療住宿計劃 舒壓雙人按摩＋早晚餐＋送氣泡酒

每日飽受工作困擾，一到周末當然想去放鬆一下，舒緩壓力再奮鬥。香港 康得思酒店 水療中心「川」最近就推出全新水療療程及水療住宿套餐，以五行元素及傳統中醫概念為大家帶來放鬆忘憂的空間。享用此套餐的客人更可品嚐雙人晚餐、自助餐或雙人早餐，還有免費氣泡酒及草莓作迎賓禮遇，最適合跟朋友或另一半一同來個宅度假！

香港康得思酒店推出恬逸「川」韻水療套餐，套餐包括雙人客房住宿1晚、「川」水療中心60分鐘雙人特色身體按摩療程、入住當日Alibi – Wine Dine Be Social享用四道菜雙人晚餐、翌日The Place自助餐餐廳或客房享用雙人早餐。另外，更免費送氣泡酒1瓶及草莓、酒店餐廳或酒吧及客房送餐服務消費85折優惠、免費享用頂樓戶外泳池及24小時開放的健身中心、池畔太極班丶明酒窖品酒班及自助藝術導賞團。

恬逸「川」韻水療

高級豪華客房

另外，「川」水療中心還推出了全新的「茶萃排毒」水療套餐，以天然的茶療為基礎結合按摩手法，改善消除身體疲勞。酒店會先採用天然喜馬拉雅粉紅鹽及具抗氧化功效的綠茶為身體進行30分鐘的深層凈化去角質磨砂療程，促進毛孔暢通以吸收精油，同時亮白肌膚、淡化暗沉。接著進行60分鐘的深層按摩，以蘊含葡萄柚和黑胡椒成份的精油結合傳統中式穴位按摩技巧按壓，提升新陳代謝，排走身體毒素。 最後，敷上茶萃精華眼膜，提亮眼部、保護眼周肌膚，並以享用Tea Château宇治抹茶作結。

康得思酒店「川」水療中心

「茶萃排毒」水療

恬逸「川」韻水療住宿套餐

預訂日期：即日起至12月27日

入住日期：即日起至12月30日 （不適用於指定日子）

費用：每晚$3,348起；高級套房連廚房住宿及貴賓會禮遇則每晚$4,798起（另收加一服務費）

地址：九龍旺角上海街555號41樓

備註：須提前最少3天透過香港康得思酒店網頁丶致電至 3552 3552或傳電郵至cdhkg.service@cordishotels.com 直接預訂。



「茶萃排毒」水療套餐

日期：即日起至10月30日

費用：每位港幣$1,388（另收加一服務費）

地址：九龍旺角上海街555號41樓

備註：須提前致電至+852 3552 3510、WhatsApp至6063 7849或傳電郵至 cdhkg.chuanspa@chuanspa.com 直接預約。