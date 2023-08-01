炎夏伴隨的是高溫和猛烈紫外線，塗抹防曬更是指定動作，但一般護膚品或清潔用品都會對地球生態有影響，那應如何取得平衡呢？專業美髮品牌 Davines 早前推出一系列護膚及清潔的綠色產品，讓用家可保持美麗的同時兼顧環保，喜歡自然產品及想支持海洋環保的人可以一試。現時購買指定產品可獲得主題環保袋，Davines更會作代表捐款支持塑膠回收工作，相當有意義。

今年Davines所有產品已經得到塑膠銀行的PLASTIC NET ZERO認證，每賣出一件產品，塑膠銀行就會於印尼、菲律賓及巴西收集同等份量的海洋塑料，並將其再造為再生梳子等產品。即日起至8月31日，只要於Davines髮廊購買兩件SU/艷陽系列產品，還可獲得印有「THE OCEAN KEEPER IN ME (我心中的海洋守護者)」的環保袋一個，Davines亦會代表消費者捐款給塑膠銀行，護膚同時支持環保。

在 Davines 髮廊購買任何兩件SU/ 艷陽系列產品，即可獲得印有今屆主題「THE OCEAN KEEPER IN ME (我心中的海洋守護者)」環保袋乙個。

SU/系列產品成份來自對社區及環境有承擔的全球性基層組識「慢食協會」，產品包括：清潔香梘、清潔露、免沖洗護髮乳、助曬乳、防曬乳、曬後保濕身體乳及曬後護理髮膜，幫助保護曬後肌膚，最適合夏天戶外活動前後保養幼嫩的肌膚。

清爽全能清潔露是多功能二合一的洗髮及沐浴露，具保濕、’抗氧化、抗炎等作用，滋潤並溫和地潔淨皮膚和

頭髮。（$320/500ml）

曬後護理髮膜有針對性的抗衰老作用，對因陽光、鹽份或氯等環境因素而受損的頭髮特別適用（$270/150ml）；免沖洗護髮乳適用於日曬或曬後，有效阻隔紫外線侵害，保護頭髮髮色，為頭髮滋養補水（$280/135ml）。

清爽全能清潔香梘性質溫和，曬後補濕、身體頭髮兩用，具有SAVONA慢食協會萃取的「Chinotto」物質及維生素C，可抗氧化及保護頭髮和皮膚細胞免受長時間陽光照射造成的傷害（$210/100g）。

曬後保濕身體乳可舒緩曬後乾燥和發紅的肌膚，質地清爽不油膩（$320/150ml）；助曬乳有效刺激黑色素，自然地加強正常皮膚的色素沉著（$320/150ml）