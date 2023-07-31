上水中心購物商場 x 新都城中心一期「森夏綠花園」夏日打卡場景｜互動體驗+水耕種植園+消費多重賞
SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期，今個盛夏為顧客帶來「森夏綠花園」，裝置內特設智能花互動體驗，拍片、影相、打卡都極吸睛！另外，花園內擺放多個由可回收廢棄物改造的綠色再生裝置，望喚起人們關注「減廢惜物」；至於由本地創科團隊展出的室內智能水耕種植園，則能讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技。
是次活動還為顧客送上盛夏消費多重賞，消費滿指定金額， 即有機會換領限定禮品或參加工作坊，推廣期內單日消費最高的16名顧客，更可額外賞期間限定夏日戶外禮品！
森夏綠花園 打卡場景：
智能花互動體驗
綠色再生裝置
室內智能水耕種植園
由本地獲獎創科團隊水耕細作Farmacy HK主理，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技如何融入生活，讓城市自給自足。
盛夏消費多重賞：森夏禮品換領＋工作坊＋最高消費賞
今個盛夏，兩大商場推出多項豐富的消費獎賞活動。顧客只需消費滿指定金額，即有機會換領時尚又實用的森夏環保隨行套裝，或參與活動主題Eco Game —穿越環保森林遊戲，成功完成遊戲還有機會獲得水耕細作出品香草或商場餐飲商戶現金券(好叉好味 @MCP One 和eurogogo@SSC) ；另亦可報名參加綠色小學堂，親手製作個人化的綠色小品。
此外，兩大商場為回饋顧客，特設最高消費賞活動，禮品總值達HK$12,000。活動期內，單日消費最高的16名顧客登記參加「最高消費賞」，將有機會獲贈期間限定的夏日戶外禮品。連串豐富獎賞，定必讓各位顧客食、玩、買更盡情！
Eco Game –穿越環保森林Save Our Resources
綠色小學堂 — 綠色森林盆景工作坊