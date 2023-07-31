上水中心購物商場 x 新都城中心一期「森夏綠花園」夏日打卡場景｜互動體驗+水耕種植園+消費多重賞

是次活動還為顧客送上盛夏消費多重賞，消費滿指定金額， 即有機會換領限定禮品或參加工作坊，推廣期內單日消費最高的16名顧客，更可額外賞期間限定夏日戶外禮品！

森夏綠花園 打卡場景：

智能花互動體驗

顧客走近巨型智能感應花朵下，花瓣便會燦爛地展開並發出光芒，讓您與花朵和諧互動，營造魔幻的視覺效果，打卡一絕！

綠色再生裝置

環保卡板：重新組裝回收卡板，將之化身成時尚又型格的特色座位。

車輪椅及輪軚花圃：將舊車軚重新噴色，轉化為舒適的座地椅或輪軚花圃，既環保又美觀，讓大家在森林綠洲中享受輕鬆時光。

室內智能水耕種植園

由本地獲獎創科團隊水耕細作Farmacy HK主理，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技如何融入生活，讓城市自給自足。

盛夏消費多重賞：森夏禮品換領＋工作坊＋最高消費賞

今個盛夏，兩大商場推出多項豐富的消費獎賞活動。顧客只需消費滿指定金額，即有機會換領時尚又實用的森夏環保隨行套裝，或參與活動主題Eco Game —穿越環保森林遊戲，成功完成遊戲還有機會獲得水耕細作出品香草或商場餐飲商戶現金券(好叉好味 @MCP One 和eurogogo@SSC) ；另亦可報名參加綠色小學堂，親手製作個人化的綠色小品。

此外，兩大商場為回饋顧客，特設最高消費賞活動，禮品總值達HK$12,000。活動期內，單日消費最高的16名顧客登記參加「最高消費賞」，將有機會獲贈期間限定的夏日戶外禮品。連串豐富獎賞，定必讓各位顧客食、玩、買更盡情！

森夏環保隨行套裝 (共有2色隨機送出)

森夏環保隨行套裝既時尚又實用，一套3件精選環保小物 —手提風扇、太陽傘和隨行玻璃杯，讓大家在今個炎炎夏日，時刻清爽涼快、暑氣全消！

Eco Game –穿越環保森林Save Our Resources

參加者於限時內，操作遊戲板上繩子裝置，把象徵可回收物品的乒乓球從起點帶到適當的環保回收樹窿。於限時内成功完成遊戲，即有機會獲贈水耕細作-香草乙 束或指定餐飲商户$30現金券乙張。

綠色小學堂 — 綠色森林盆景工作坊

以創意打造出一個專屬的迷你綠色小森林，感受與大自然互動的樂趣。

以植物和小石的自然紋理，在素色布袋上創作獨一無二的藝術圖案，感受源自森林的靈感與和諧。

「盛夏消費多重賞」 參加詳情：