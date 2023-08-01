美國潮流品牌TEVA推四大夏季涼鞋系列 兼具戶外活動機能與穿搭

夏日炎炎，大汗淋漓已經是常態，最不希望的就是汗液悶在鞋子裏，既不舒服還有機會發臭，這時候就最需要一對舒適透氣的涼鞋。美國戶外潮流品牌TEVA推出夏季涼鞋系列，一共4款涼鞋，包括：異國風厚底涼鞋Midform Infinity、休閒度假風平底涼鞋Voya Infinity、運動風輕戶外涼鞋Hurricane Verge、水陸兩用機能運動涼鞋Hurricane XLT2，每款都兼具戶外活動需要的機能與穿搭，耐磨、透氣、抓地力強，從城市走入森林，任何地方都可以感受到涼爽！（查詢：https://hk.teva.com/）

第一款是厚底女裝款的Midform Infinity，是經典羅馬涼鞋的現代演繹，幼長線狀繫帶及皮革飾邊，優雅又舒適，極具外國氣質女神風，彷彿下一秒就現身於沙灘，大露膚度的設計將足部的纖細感展現出來，更有顯腿長的效果。厚鞋底配足跟鞋墊，增加支撐性和舒適度，走一整天都不累！

Midform Infinity系列 （$639）

日常休閒風的平底涼鞋Voya Infinity由單條彈性鞋帶製成的柔美鞋面，造型與第一款相近，但繫帶與鞋墊採用更多拼色設計，更有活潑的感覺。鞋底上亦是可以提供緩衝和保護的Mush™鞋墊，易穿又耐走。這款涼鞋亦非常百搭，輕鬆穿出休閒與時尚感。

Voya Infinity系列（$459）

而喜歡城市輕旅或戶外健行的人則推薦穿Hurricane Verge，交叉粗身織帶加上鞋搭扣的設計細節不但型格時尚，而且舒適貼腳、方便穿脫，最適合穿着去樹林感受大自然，加上額外鞋芯墊片及快乾網狀物料，即使微雨天或想去河邊亦適用。

Hurricane Verge系列（$799）

追求最高實用性的涼鞋當然少不了TEVA的機能皇者Hurricane XLT2，除了可以輕旅外，上山下海亦能提供舒適的體驗。柔軟的鞋跟帶襯墊和一個全新的鞋底，具有比以往更好的牽引力，同時防水和快乾，適合說走就走的冒險旅程。款式上有6款可以選擇，主色調多為大地色，將大自然風格融入，有夏日清新涼爽的感覺，女生亦可輕鬆駕馭。