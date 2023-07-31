美食博覽2023 ｜8月17日開鑼 $1快閃優惠＋優惠券下載及票價詳情

美食博覽2023 ｜ 由香港貿易發展局（貿發局）主辦的第33屆美食博覽將於8月中舉行，活動為期5日，跟過往一樣，會場會劃分成公眾館和尊貴美食區，同場另設第9屆家電・博覽及第7屆美與健生活博覽，以及兩項貿易展。

今年美食博覽將全面開放飲食，設多個展館，其中「尊貴美食區」和公眾館的「美食薈萃廊」網羅多個知名品牌及環球特色美食和餐飲。今年「尊貴美食區」更新增「醇酒．醉人」（Wine Whisky Wonderland）主題，帶來各地醇酒佳釀，亦特設「韓味道」（K-Food）專區，各位韓食愛好者定必入場支持！

每年美食博覽都有快閃優惠，今年當然也不例外。有租戶以 $1 低價出售安心米、和牛漢堡扒、原個菲律賓呂宋芒，亦有商戶推行自備餐具獎賞，如送鱈魚燒賣拼陳皮魚蛋、自備環保杯的話，惠顧咖啡飲品即減$2等等。

美食博覽快閃優惠

日期 時段 參展商 展位 優惠 17-21/8 10am 信毅供應鍊管理有限公司 1C-C31 安心米$1/包 ，限量50包，每人限購1包，口味由商店決定，售完即止 17-20/8/、21/8 1. 推廣時段：

17-20/8

推廣時間分為5個階段，每節時間限購100塊和牛漢堡扒，先到先得

– 10am / 12pm / 3pm / 5pm / 8pm



2. 推廣時段：

21/8/2023

推廣時間分為4個階段，每節時間限購125塊和牛漢堡扒，先到先得

– 10am / 12pm / 2pm / 5pm 香港食全食美餐飲有限公司 1A – A09 $1 獲得和牛漢堡扒 (貯存於急凍-18 °C)

– 每日限量500塊 和牛漢堡扒

– 每人限購和牛漢堡扒140g (1塊) (數量有限，售完即止)

– 每人限購1包 (數量有限，售完即止)

即到桃桃商城網店、香江花月或和牛燒肉一郎登記成為會員，

即可以$1獲得和牛漢堡扒(1塊) 17-21/8/ NA 寶湖飲食集團有限公司 1A-D08 10周年聯乘本地插畫師企劃之新登場夏日湯包、禮盒連連水樽以及手提袋限量推出。 17-21/8 12pm – 5pm 天糧國際有限公司 1A-E16 85折 17-21/8 NA 皇冠呂宋芒專門店有限公司 1A-E25 限量 $1 產品的優惠：

原個菲律賓呂宋芒1個 17-21/8 NA 安記海味有限公司 1C-A02 $698 12件精選鮑魚產品 ； 每日頭100名購買50周年鮑魚寶盒的顧客，即可獲贈1包挪威花膠75g ，送完即止。 17-21/8 NA 三和貿易公司 1C-E34 鶴標御品鐵觀音 原價$120/3包 會展特價$120/6包 賣完即止 17-21/8 NA 奇華餅家有限公司 1D-D02 購買迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒可獲贈米奇與好友系列購物袋1個(每日限量100份) 17-21/8 11am – 8pm 同健有限公司 1D-D26 Like and Share 以優惠價 $1 換購 「同健」維肝素真珠草膠囊8粒裝1件 。數量有限，售完即止。 17-21/8 11:30am – 12:30pm 恆駿貿易公司 1D-D27 一和完美紅石榴膠原蛋白精華 10g (1包) 17-21/8 NA 山野國際集團有限公司 1D-D30 展會限量特惠價: 蜂之寶百花蜜400克 $25/樽 (每天20樽) 17/8 NA 四洲貿易有限公司 1E-C08 首日限量 (50盒) $1 優惠價搶 CHOYA清新梅酒500ml

17-21/8 10am – 11am 力甲營造股份有限公司 1E-E19 六種菇菌特價 $50/盒 17-21/8 NA 德譽製藥國際控股有限公司 1E-E20 御糖方/安神靈/生髮寶

買1盒85折，買3盒8折，買5盒75折 17-20/8 10am – 12pm TAAC FOOD LIMITED 3B-C16 購買任何產品即可以$10 換多穀蛋白脆片1包 (每人最多可換3包) 17-21/8 NA 香港心思食品有限公司 3B-F05 買5送1，買10送2 17-21/8 NA 永志實業有限公司 3C-D07 購買單支試食價為$1/支（原價$12，每天限首50位） 17-21/8 NA 浚一企業有限公司 3C-D11 東香醉靚米(0.5kg) $1 (每日限量)



東香醉地道米粉(0.4kg) $1 (每日限量) 17-21/8 10am – 10:30am 屏山食品有限公司 3C-D16 金雀嘴鳳凰單叢桂花香茶包 $58 17-21/8 NA 九記食品廠有限公司 3C-E21 凡購買任何產品可以 $1買到合共5粒燒賣 ，每日限50位顧客，送完即止。 17-19/8 12pm Tacticgoal Limited 3C-E25 以 $1 發售叁 關孩紫麵1個 ，每日限量100個 17-19/8 NA 天信國際 (亞洲) 有限公司 3D-A18 IVYBEARS 兩支優惠 $120 17-21/8 NA 昇喜國際有限公司 3D-A26 買滿$100 Nutchies 產品即可以 換購價$10換取炸雞味腰果1件 17-21/8 NA 暖心工房有限公司 3D-A28 養生五黑芝麻丸 原價$68

特價$58/盒 $200/4盒 滿200送去濕茶1小包 17-21/8 NA 南堂(香港)有限公司 3D-B25 買滿$200送$30的份量 17-21/8 早上入場時段（開始入場首1小時） 天慧環球食品有限公司 1A-A06 會場限定 – $1搶購龍蝦金湯脆米/ 金湯素翅 (每日限量10包，每人每款產品限買1包，售完即止) 17-21/8 NA 創之杰集團有限公司 3B-F08 美肌瘦身骨膠原Latte咖啡 20克 X 7包，原價$218/2盒, 展會價$123換購2盒 [於本店買滿$200可使用此優惠，換完即止]



$1優惠 – 有機脆米營養早餐(可可) 35克獨立包裝 [於本店買滿$200可使用此優惠，換完即止] 17-21/8 10am – 1pm 迪斯高國際有限公司 3D-A12 $1 (限購) 17-21/8 NA 駿馬達國際控股有限公司 1C-C22 任你揀套裝 $60/8支 送指定口味2支及精美環保袋

自備餐具獎賞

參展商 展位 優惠詳情 標記食品廠有限公司 1A-D15 送環保鱈魚燒賣拼陳皮魚蛋一份 寶達貿易發展(香港)有限公司 1B-A05 凡購物滿$50或以上, 即減$2優惠 昌暉有限公司 1A-E24 送帆布袋 EG Plus Limited 1C-D35 非酒精飲品買1送1 Elaia Holdings (Hong Kong) Limited 3B-C02 購物滿$250 即減 $10, 再送有機純棉口罩(可重用) 根基代理有限公司 1B-C07 醬料試用裝一份 滿恩慧集團有限公司 1A-E28 可額外免費獲贈和牛水餃或花枝魚肉玉彈一份 大廚香港股份有限公司 3B-B17 可以在結帳時減$10 甯遠貿易有限公司 3B-D20 免費試食西班牙香腸/ 法國芝士; 購買任何產品, 送神秘小禮物一份 曉南貿易有限公司 1A-D28 額外贈送指定貢丸一粒 Hong Kong All About Eat Catering Limited 1A-A09 Purchase Mooncakes 2pcs or above, can enjoy extra 10% off discount 進浩食品有限公司 1A-C08 客人須要自備環保袋, 客人凡購買10款貨品會有保溫環保袋送贈(價值$10) 九記食品廠有限公司 1A-C28 送一粒魚蛋 創之杰集團有限公司 3B-F08 凡自備環保杯，惠顧咖啡飲品即減$2 樂園食品加工廠有限公司 1A-B07 購買產品每盒另減HK$1 東西概念有限公司 3B-E09 特選貨品5折 日港卸有限公司 3C-F12 展位內產品獲$10折扣 森森發展有限公司 3C-F31 購買套餐可享$10折扣優惠 醉名廚有限公司 1A-A19 以優惠價購買$50/10包⼑削麵 or 冬粉 , $100/10包台灣滷⾁燥 一方食品亞洲有限公司 1C-B22 凡自備購物袋或餐具可獲精美禮品乙份, 送完即止 甄沾記香港有限公司 3B-A11 即減$2優惠

優惠券一覽（下載連結見文章底部）