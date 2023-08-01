Diptyque 香氛蠟燭系列60周年 全球限量12套周年紀念禮盒

香氛蠟燭品牌 Diptyque 自1963年由3位藝術家Desmond Knox-Leet、Christiane Montadre-Gautrot與Yves Coueslant共同創立，他們於巴黎聖日爾曼大道開設Diptyque精品店，將豐富裝飾品及從世界各地搜羅的事物帶到法國。直至1965年，3位推出了山楂、肉桂與茶樹味香氛蠟燭，顛覆了當年人們對於蠟燭既有功能的想法，展開香氛蠟燭的道路。

每支Diptyque蠟燭皆為手工精品，選材上乘，燭芯材料及規格充分保障最佳燃燒狀態及蠟燭勻質外觀。後來推出的香氣蠟燭已達至五十多種氣味，真實還原了自然環境的味道，讓用家可以隨時隨地沉浸於某個環境之中。

經典香氛蠟燭 190G（各$560）

適逢品牌踏入60周年，藉此亦推出一套限量版周年紀念禮盒，全球限量製12套，將60年來的創意通通精華於此。周年禮盒套裝僅限下述精品店有售：巴黎聖日爾曼店(Paris Saint-Germain)、巴黎帕西店(Paris Passy)、倫敦斯隆大街店(London Sloane Street)、洛杉磯北比華利店(Los Angeles North Beverly)、 紐約王子街店(New York Prince Street)、北京三里屯店(Beijing Sanlitun)、成都遠洋太古里店(Chengdu Taikooli)、深圳萬象城店(Shenzhen MixC)、首爾林蔭道店(Seoul Garosugil)、 阿布達比雅斯商場店(Abu Dhabi Yas Mall)、新加坡來福士廣場店(Singapore Raffles City)、日本東京銀座店(Tokyo Ginza)，價格請到店內查詢。