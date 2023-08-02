球迷必入手！adidas football推出2023/24球季主客球衣｜阿仙奴/曼聯/拜仁慕尼黑/祖雲達斯/皇家馬德里

踏入8月，各大足球聯賽的新球季快將展開，球迷們都引頸以待！睇波當然要著波衫才更有氣氛，adidas football已經發佈了各球會2023/24球季主客球衣，包括阿仙奴、拜仁慕尼黑、祖雲達斯、曼聯和皇家馬德里，球迷們準備入手未？

阿仙奴主場球衣 紀念不敗賽季20周年

adidas和阿仙奴共同發佈阿仙奴賽季主場球衣。2023/24賽季正值阿仙奴不敗賽季20周年，雙方藉此機會向昔日輝煌致敬。新款球衣的設計靈感源自2003/04賽季「槍手」所穿著的球衣，當年球隊以破紀錄的成績奪冠，令人至今難忘。 球衣採用新穎而搶眼的紅色調，與白色衣袖形成鮮明對比，更有閃電圖案從上而下豎直貫穿球衣。

球衣上點綴的阿仙奴隊徽、adidas logo，以及兩袖的三間條紋均採用金色，而這個歷史性賽季的26勝12和紀錄則綴於球員版球衣的內側。

阿仙奴作客球衣

而作客球衣的設計則十分大膽，展現了球會與伊斯靈頓(Islington)的淵源。球衣主體以帶有視覺衝擊的黃色為基底，輔以黑色線條勾勒，靈感來源於伊斯靈頓的地圖；球衣衣領和衣袖 則搭配清新的藍色為點綴。球衣整體概念源於槍迷們在球隊作客比賽時，各自從家出發，趕赴客場的情景。

曼聯主場球衣

新款球衣意在彰顯曼徹斯特精神，衣身飾有幾何式樣的經典紅玫瑰圖案，靈感源自工業革命時期建起的連接曼徹斯特與索爾福德(Salford)的橋樑，這座橫跨厄韋爾河(River Irwell)的橋樑象徵著曼徹斯特人與該城工業傳統之間的深厚連結。

新球衣不僅試圖深入挖掘曼徹斯特這座城市的文化身份和深厚傳統，更凝聚了球迷對球會不渝的支持與熱愛，彰顯出球會不懈追求成功的雋永信條。

球衣以紅色色塊為主體設計，搭配大膽醒目的圖案，胸前則綴有白色的球會徽章和adidas logo。平織圓領領口配搭間條細節，以球會配色紅白黑呈現，更添型格。

皇家馬德里主場球衣

皇家馬德里2023/24賽季主場球衣，致敬球隊121年來聯結球迷與球員的極簡配色與簡約美學，設計以拼色為主，簡約優雅，以富有層次感的黑金V領作為點綴，側面則飾有醒目的直向黑色間條。

為進一步慶祝新球衣的發佈並彰顯球衣所帶來的凝聚力，此球衣發售同時，adidas更釋出一張特別的「全家」。 照片中，皇馬男子與女子足球隊成員、皇馬女子籃球隊成員、皇馬⻘訓營成員代 表、LaLiga Genuine聯賽旗下Genuine球隊的部分成員聚首一堂。

新賽季球衣上出現了前所未有的新元素，即衣領上點綴的標誌性球會口號「¡Hala Madrid!”」⸺ 熱情的馬德里主義者經常在看台上喊出這句口號為銀河戰艦加油助威。

拜仁慕尼黑主場球衣

adidas發佈拜仁慕尼黑2023/24賽季主場球衣，致敬球會的紅白傳承。新款球衣以過往經典款式為藍本，以清爽的白色為基底，輔以醒目的深紅色衣袖，以簡約風格展現紅白魅力，致敬球隊當年首次征戰德甲時的主場球衣。

衣領內側「Rot & Weiß ein Leben lang」字樣，意即「一生紅白」，既體現了球會關於主場球衣必須採用紅白色彩的規定，同時也進一步呼應球衣設計宗旨。

祖雲達斯主場球衣

祖雲達斯新賽季球衣保留了球會傳統元素的同時，大膽運用新穎印花和adidas的前瞻科技，嶄新呈現經典設計，以滿足球隊新生代球迷的需求與喜好。

新款球衣繼續沿用「老婦人」傳統的黑白間條衫設計，一眼望去即可喚醒球員與球迷心中的榮耀與歸屬 感。 而本賽季球衣的設計，更於間條紋理的處理上改變了沿用多年的棱形元素，轉而採用精巧的刷面處 理，力求帶來皮毛般的質感，激發場上球員的個性與藝術創造力。

新賽季球衣在隊徽、贊助商標誌以及作為裝飾的三間條紋肩線等關鍵部位加入醒目的黃色細節，與黑白配色形成撞色效果，把球會傳統和現代設計完美融合。

而作客球衣主意在致敬阿爾卑斯山脈第二高峰羅莎峰白雪皚皚的山巔。在白色基底之上，浮現出灰色與祖雲達斯標誌性的粉紅色間條，且帶有山峰紋飾，令人聯想到巍峨峻峭、建構都靈天際線的羅莎峰。

以上各隊的球員版球衣採用了HEAT.RDY技術，採用吸濕快乾的透氣面料，舒爽體感讓球員們在高水平足球賽事中盡情發揮。 球迷版則採用了AEROREADY技術，透過排汗吸濕的面料為馳騁綠茵的球迷帶來乾爽體驗。

各隊的球衣球員版和球迷版已於adidas香港各專門店及官方網上商店( https://www.adidas.com.hk/ )發售。