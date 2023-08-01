香港逸東酒店自助餐優惠 每人低至$345.5任食生蠔/蟹腳/龍蝦

香港逸東酒店 推出自助餐快閃優惠，由即日起至8月7日晚上11時59分即可搶購自助晚餐「買1位，第2位半價」或「買2送2」優惠。普慶餐廳設有7個美食專區，提供即席烹調多款國際化美饌，包括新鮮波士頓龍蝦、生蠔、日式刺身、頂級牛扒以至東南亞風味咖喱、港式燒味及素食選擇等。

為慶祝普慶餐廳踏入五週年，餐廳特推「五週年回味：普慶戲院」自助餐，以逸東酒店前身普慶戲院為主題，與大家重溫昔日老香港時光。除展出著名戲院廣告畫師姜志名及手繪電影海報畫師Deadly Prey Gallery的藝術品，更特地搜羅了六十至七十年代戲院門外必放的戲院磅重機、港產電影海報及「不日上映」電影海報燈箱等，盡顯懷舊風格。

多款冰鎮海鮮

自助餐主打菜式包括美國特選級安格斯西冷牛扒、花膠扣鵝掌和清蒸石斑魚，更有海鮮迷必試新鮮波士頓龍蝦、三文魚子壽司及日式甲羅燒。同時供應一系列香港地道美食，焦點推介避風塘炒蟹、士多啤梨生炒骨、滷水拼盤及豉椒炒蜆等、懷舊甜點，如芒果布甸、格仔餅等。餐廳更設期間限定的「普慶士多」，放滿七、八十年代的懷舊零食和玩具，客人憑普慶戲院電影票即可免費換領零食或玩具，讓大家重拾兒時回憶。

蒜蓉蒸扇貝

避風塘炒蟹

士多啤梨生炒骨

香港逸東酒店自助餐快閃優惠

開售日期：即日起至8月7日2359

使用日期：8月2至9月3日

用餐時間：1830-2130

買2送2價錢：周一至四 $1,382/4位，平均 $345.5/位 、周五至日 $1,536/4位，平均 $384/位

買1位第2位半價價錢：周一至四$1,036/2位，平均$518/位、周五至日 $1,152/4位，平均 $576/位

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