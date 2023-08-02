The Ordinary熱門精華 Multi-Peptide + Copper Peptides 抗皺、消炎多合一功能

皺紋是每位女士都懼怕的皮膚問題，一但臉部出現皺紋或色斑，就會顯老五至十年，所以保養要趁早。加拿大品牌The Ordinary一直以平價保養品聞名，深受小資女和學生們的歡迎，其中「Buffet + Copper Peptides 1%」精華更是人氣產品，多合一面部精華能用於不同膚質，而且特別照顧需要抗皺的輕熟女們。

Buffet + Copper Peptides 1%（$285/30ml）

「Buffet + Copper Peptides 1%」有助於改善細紋和動態紋的外觀，支援皮膚的整體彈性、光滑和緊致。其中的功效大部份都歸功於勝肽，因此，The Ordinary決定將産品重新命名為「The Ordinary Multi-Peptide + Copper Peptides」。

配方融合了5種經過充分研究的肽技術，當中含有抗衰老的勝肽技術，其中的藍銅勝肽的主要功能是促進膠原和彈力蛋白重生，能有效針對與氧化壓力有關的衰老跡象，從而使皮膚看起來更有光澤以及達到抗衰老的效果。精華還含有對皮膚友好的氨基酸及多種透明質酸，有抗炎消炎、加速傷口癒合的功效。