A Lux推全新季節菜單系列 展現南歐美食風采｜午市、晚市及週末早午餐/ 無限暢飲酒單

位於中環都爹利街的時尚地中海食府 A Lux，現推出一系列由資深行政總廚關偉聰先生(Chef Chung)傾力呈獻的全新季節菜單，以「Mediterranean Classico」為主旨，致力展現歐洲南部的獨特美食風采，菜單選擇包羅週間午市、晚市及週末早午餐，讓食客從早到晚都能享受到結合優質環球食材及傳統歐陸烹調手藝的美食體驗！

夏日晚間盛宴

A Lux 最新推出的五道菜「Le Dîner 晚市菜單」以地中海料理特色為主導，菜單包羅前菜、湯品、主食、主菜及甜點或芝士拼盤，定價為每位$828起。

前菜選擇

「生牛肉他他配意大利蛋黃及牛油果醬」精選來自法國巴黎、曾是法國總統官邸指定的著名肉食供應商 Boucheries Nivernaises 出品的極品牛肉入饌，完美融會意大利蛋黃及牛油果醬的奶滑質感 「水牛芝士配西班牙火腿及無花果」(另加$78)採用頂級西班牙伊比利亞手切黑毛豬火腿，搭配自家製的焦糖無花果及柔軟的水牛芝士

全新湯品「傳統洋蔥湯伴芝士蒜蓉多士」，熬製24小時的洋蔥湯以牛骨為基礎，並加入多款蔬菜提升洋蔥風味。

招牌主食選擇

招牌「西班牙紅蝦闊條麵」(另加$108)，啖啖都是頂級海洋鮮味 注入淡淡東瀛風情的「蜆肉櫻花蝦扁意粉」(另加$78)，展現日本靜岡縣櫻花蝦的鮮甜味美

主菜選擇

「香煎海鱸魚配龍蝦肉及香草汁」以兩大來自海洋的頂級食材 交織出驚喜的美味火花 巧手精製的「西班牙豬肉批伴黑醋汁」(另加$88)，以人手拆肉製成批狀，並將豬皮香煎至脆身後放在豬肉批上，令人一試難忘

如欲以美酒佳餚昇華晚宴體驗，A Lux亦設有七道菜的「Menu du Chef 晚市嘗味菜單」(每位$1,788，須提前預訂)，菜式包括「頂級燻三文魚配椰菜花及魚子醬」、「香草牛油焗帶子及薯蓉」、「牛面頰肉意大利雲吞伴松露」及「澳洲M8和牛」。賓客亦可自由加配由餐廳專業侍酒團隊為菜單精心挑選的佐餐環球佳釀(另加每位$980/4杯；每位$1,280/7杯)。

午間療癒滋味

A Lux 全新面世的四道菜「Le Déjeuner 午市菜單」定價為每位$468起，逢星期一至五(公眾假期除外)，中午12時至下午3時供應。前菜可選「希臘沙律伴日本雞胸」、「巴馬火腿配意大利哈密瓜及松露蜜糖」(另加$58)、「炸魷魚配藏紅花蛋黃醬」(另加$68)或「香煎大蝦配牛油果粟米沙律」(另加$68)；兩款湯品選擇則是「墨西哥雞湯」及招牌「龍蝦湯配龍蝦雲吞」(另加$68)。

「炸魷魚配藏紅花蛋黃醬」 「米蘭式小牛扒伴原生蕃茄」

四款主食選擇有以手製意大利麵設計的「意大利煙肉牛肝菌香辣茄汁闊條麵」、「白汁火腿意大利雲吞」(另加$58)、「西班牙紅蝦意粉」(另加$108)、「野菌紅酒意大利飯」(另加$58)。

主菜同樣有四款選擇：「香煎盲曹魚伴蜆肉燴白豆」「米蘭式小牛扒伴原生蕃茄」(另加$88)、「美國肉眼扒」(另加$88)及 「澳洲 M8 和牛」(另加$368)。最後奉上「意式椰子奶凍」作結。

仲夏早午餐

自今年初推出以來，A Lux 的週末早午餐一直深受賓客歡迎，而今夏推出的「Brunch de A Lux 早午餐菜單」，定價為每位$588(四道菜)起，逢星期六、日及公眾假期，中午12時至下午3時期間供應。

早午餐菜單中除了可供賓客無限續添的「意大利前菜拼盤(Antipasto)」及席前「Le Dessert Chariot 甜點餐車」外，賓客可自選心儀主食及主菜。主食選擇包括「龍蝦帶子燴意大利飯」、「鮑魚幼蛋麵配櫻花蝦」(另加$88 )、招牌「西班牙紅蝦闊條麵」(另加$108)及「燴牛面頰長通粉配蘑菇忌廉汁」。

主菜有「威靈頓牛柳」、「澳洲 M8 和牛」(另加$368)、「意式雞肉卷」、「香煎爐魚、蜆配菠菜及牛油 汁」及「西班牙傳統烤乳豬(1/4隻，兩位用)」(另加$398)。

威靈頓牛柳 賓客可額外加配頂級「西伯利亞鱘魚魚子醬(10 克)及佐料」

在無限暢飲酒單方面，賓客另加$458即可享90分鐘無限暢飲頂級法國佳釀：

N.V Henriot, Brut Rosé, Champagne, France

Château Latour-Martillac Blanc, Pessac- Léognan Grand Cru Classé, 2017

Château Cantemerle, Haut-Médoc 5ème Cru Classé, 2017

而賓客亦可選擇另加$338，享受 90 分鐘無限暢飲：

小農香檳 – Bruno et Christine Olivier Signature Blanc de Noir N.V.

法國波爾多白酒 – Grand Bellot Blanc 2021

意大利托斯卡尼的紅酒 – Cesari Chianti ‘Principe’ 2020

多款精選啤酒

A Lux