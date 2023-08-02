黑木亭居酒屋慶3周年 推五大優惠指定菜式低至6折

人氣日式料理餐廳 黑木亭居酒屋 主打擺盤精緻的創意料理，除了有多款打卡菜式外，裝修亦以日本街景為主題，讓客人猶如置身日本當中。近日天后總店迎來3周年，餐廳特別推出5大優惠及兩款新菜式，包括全線晚市88折優惠、另有時令生蠔買一送一、日本直送馬糞海膽半價等，即日起至10月30日只要於入座後說明使用優惠即可享用。

黑木亭天后店

除了晚市88折外，以下指定菜式均有折扣。其中包括今次特別推出「龍蝦刺身三食」、「龍蝦刺身-魔法二食」、A5宮崎和牛系列及活海漫系列等創新菜式。

龍蝦料理全部採用波士頓龍蝦，每日由海鮮市場直送。魔法二食為龍蝦刺身冷蕎麥麵配龍蝦頭麵豉湯，以蘸麵形式進食，冰冰涼涼，最適合夏天消暑。最特別的是蕎麥麵懸浮在半空，打卡必備！

另一道三周年主打菜龍蝦刺身三食則是龍蝦刺身、龍蝦鉗蒸蛋及龍蝦蜆肉濃汁燴飯，一斤重的原隻波士頓龍蝦連腳約15厘米，整隻的精華都匯聚入菜式中。先品嘗新鮮的龍蝦刺身，再吃龍蝦頭及殼身熬成的濃湯所製成的繪飯，加上蜆肉，鮮味十足；最後再以龍蝦鉗蒸蛋作結，非常滿足。三周年活動期間兩道龍蝦菜式均享7折優惠。

「龍蝦刺身-魔法二食」龍蝦刺身冷蕎麥麵配龍蝦頭麵豉湯，原價$669，折後價$468。

「龍蝦刺身三食」內容為龍蝦刺身、龍蝦鉗蒸蛋及龍蝦蜆肉濃汁燴飯，原價$854，折後價$598。（元朗及尖沙咀店限定）

活海鰻系列亦同樣是7折優惠，有鐵板活海鰻及玉子燒汁脆活海鰻，活海鰻的肉質肥美嫩彈，相當厚實，味道上有濃郁魚油香，加上日式蒲燒醬汁，色香味俱全，不論是配飯還是配玉子燒都令人一口接一口！

鐵板活海鰻，原價$383，折後價$268。

玉子燒汁脆活海鰻，原價$269，折後價$188。

另外，A5宮崎和牛系列有四道菜式，包括：A5宮崎和牛舞茸野菌薄燒、厚燒A5宮崎吉列和牛、蔥鹽厚燒A5宮崎和牛及A5宮崎和牛酥皮PIZZA，全部菜式都有7折，其中和牛pizza更有6折優惠，喜歡和牛的不能錯過！

A5宮崎和牛舞茸野菌薄燒，原價$411，折後價$288。

厚燒 A5 宮崎吉列和牛，原價$526，折後價$368。

蔥鹽厚燒A5宮崎和牛，原價$526，折後價$368。

A5 宮崎和牛酥皮PIZZA，原價$313，折後價$188。

除主食外，餐廳還推出三款三週年限定全新口味熊仔冰飲品，包括紅火龍佛手柑熊茶、藍蝶花佛手柑熊茶及綠茶鮮奶熊脆脆，可愛的熊仔漂浮在飲品上面，見到已經感覺到涼爽！食完飲完當然少不了甜品，活動期間$3就可以享受到熊Q杯，共有三種口味隨機發放，每日售完即止。

紅火龍佛手柑熊茶（左）、藍蝶花佛手柑熊茶（右），$68。

綠茶鮮奶熊脆脆，$68。 $3 Ｑ熊杯（逢星期五除外，每人限一杯）

活動期間四款時令生蠔買一送一，法國生蠔凱撒十五$48兩隻、日本岩手縣牡蠣令和之怪物$128兩隻、日本宮城縣牡蠣獨眼龍Dokuganryu $128兩隻、日本兵庫縣牡蠣武士 $128兩隻，平均低至$24一隻。另外，還有日本直送馬糞海膽半價優惠，40g僅售$198，生蠔、海膽迷不要錯過！

時令生蠔

馬糞海膽40g，原價$ 396，折後價$198。

黑木亭居酒屋(天后總店)

時間：1200-1430、1800-2300

地址：天后清風街 10 號清風大廈地舖

電話：2660 6373

黑木亭居酒屋 (尖沙咀店)

時間：1200-2300

地址：尖沙咀金馬倫道 58-60 號國鈀大廈地下至 1 樓

電話：2329 6669

黑木亭-お食事処 (元朗店)

時間：1200-2200

地址：元朗裕景坊 15-25 號玉成大廈地舖

電話：6365 3267

IG：https://www.instagram.com/blackwoodizakaya/