「Jan Jan串揚專門店」新企劃 鬥快飲Sapporo生啤 贏大阪來回機票！

愛啤酒人士要注意！日本過江龍「Jan Jan串揚專門店」推出全新夏日限定企劃「Sapporo☆生死鬥」，由即日起至8月31日，逢星期四、五及六晚上8時舉行，一眾挑戰者會同時競飲420ml Sapporo生啤一杯，最短時間內飲完即可享當晚餐飲全單85折，並登上「Sapporo☆生死鬥」龍虎榜。

於活動完結日，以最短時間完成之挑戰者即可獲得大獎 – 大阪來回機票一張 (價值 HKD5,000) 及大阪「Jan Jan Kushikatsu 串揚專門店」餐飲券一張 (價值18,880円)；而亞軍及季軍挑戰者會分別獲得價值$1,500及 $500的香港Jan Jan餐飲現金券！自問飲酒夠快的朋友絕對不容錯過！

「Jan Jan串揚專門店」於日本開業超過15年，當地日本各地有超過15間店鋪，廣受當地人及遊客歡迎。香港作為全球首家的海外分店，Jan Jan致力為港人帶來最地道關西風味，對食材及用料要求嚴謹，用上日本秘傳之油，配上獨門技術及特製炸粉及時令食材入饌，讓食客感受味蕾的極致享受！

「Jan Jan串揚專門店」部分推介菜式：

北海道海膽湯葉卷($43) 三文魚籽海鮮球($45)

明太子雞蛋卷($98) 富士蘋果($35)

天使蝦($46) 雞肉棒($35)

Jan Jan串揚專門店 (尖沙咀)

地址：尖沙咀赫德道25號尊豪坊1樓

電話：2157 1410

營業時間：12:00-15:00；18:00-23:00

Jan Jan串揚專門店 (灣仔)