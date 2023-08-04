酒店自助餐2023丨尖沙咀凱悅酒店自助晚餐 多款和牛美食+冰鎮海鮮 早鳥優惠低至75折

酒店自助餐2023 丨和牛愛好者注意！尖沙咀凱悅酒店推出最新主題「和牛盛宴海鮮自助晚餐」，以叫人垂涎欲滴，滿布雪花紋的澳洲及美國和牛入饌。食客可任食多款以世界各地烹調方式的和牛及多款可持續發展海鮮，一次過享受不同味道和口感的和牛，即日起至8月31日經指定方式訂座還有75折早鳥優惠。

「和牛盛宴海鮮自助晚餐」頭盤與小食包括泰式和牛沙律、吉列和牛粒及中東和牛肉串等。和牛沙律最能突顯和牛的原始味道，配以泰式酸辣醬汁能夠中和油膩感，酸酸辣辣最開胃。吉列和牛粒則炸得外脆內嫩，配上自家製汁及白芝麻，炸物控必食。和牛肉串美味多汁，可任意配搭自家製乳酪醬汁、佐料及麵包，最適合與朋友一人一串。

主食方面包括就有灸燒和牛壽司、韓式和牛飯卷及黑椒炒彩椒和牛等等。和牛壽司採用和牛肩胛肉眼，油脂豐富，入口油潤細嫩，食客更可於日式開放式廚房親眼欣賞大廚燒和牛，油脂於鐵板上滋滋作響的畫面令人食欲大增。韓式和牛飯卷就是以嫩滑的和牛絲炮製，配上爽脆的胡蘿蔔、醃菜及白飯，清新的蔬菜正好中和油膩的和牛。而中式廚房則有黑椒炒彩椒和牛，黑椒牛柳向來是中菜中的名物，而黑椒和牛更是絕配，感受香辣的和牛在舌尖上融化！

冰鎮海鮮

同樣不容錯過的還有以中東菜方式烹調的和牛菜式，有由印籍廚師主理的和牛印度脆包，以香辛的洋蔥、孜然等香料醃製免治和牛，脆包經烤焗後口感外脆內軟，非常正宗。亦有中東菜不能缺少的咖喱，惹味的巴東和牛咖喱以多種印尼香料烹調，帶有椰奶和花生的香氣，香味十足。

中東菜方式烹調的和牛菜式

除了和牛特色美食外，咖啡廳亦供應多款可持續發展海鮮，包括即烚、西式及中式波士頓龍蝦、越南海蝦、加拿大海螺、新西蘭青口、阿拉斯加鱈場蟹腳、黃鰭吞拿魚刺身、加拿大帶子刺身等。同時，亦有即製炸天婦羅、自製甜品貓山王榴槤蛋糕卷及千層酥等。即日起至8月31日，提早三日前經酒店官網訂座並付全數，即可享高達75折早鳥優惠。

「和牛盛宴」海鮮自助晚餐

日期︰2023年8月1日至11月30日

時間：18：00 – 22：00

價錢：成人$748、小童$374（周一至四）；成人$798、小童$399（周六、日及公眾假期）

備註：另收加一服務費

地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

查詢：(852) 3721 7700

訂購網址：凱悅酒店咖啡廳