南澳天然護膚品牌 Jurlique 推出全新限量版蘆薈舒緩花卉水，蘆薈舒緩花卉水相當於溫和的化妝水，含有微量的精油成分，分子細小容易被肌膚吸收，具保濕舒緩肌膚的效用，且成份天然，敏感脆弱肌也適用。花卉水含有100%天然的綠茶、柑橘和雪松香氣，清新淡雅，同時舒緩肌膚與情緒，皮膚乾燥、經常緊張的都市人必備。

蘆薈舒緩花卉水由98%天然原材料成分調配而成，主要成分蘆薈更是由品牌位於南澳阿德萊德山丘上的活機農場精心培植，採用新鮮採摘的蘆薈中所提煉出的蘆薈凝膠，並添加了天然衍生保濕劑丙二醇，能溫和地滋潤肌膚，亦可以鎮靜、舒緩曝曬後的肌膚，使皮膚回復柔軟彈滑。配方不含有機硅、凡士林、礦物油、石蠟、聚乙二醇、合成乙二醇、對羥基苯甲酸酯、甲醛供體等有機化合物和成分，不會對人體造成刺激，敏感脆弱肌也適用，照顧不同膚質的人。

限量版蘆薈舒緩花卉水($330/100ml)

今次的包裝設計來自澳洲拜倫灣藝術家Tiffany Kingston，作品命名為「The Earth Remembers You」，以藍、綠和粉色調為主，搭配生機勃勃的葉狀圖案設計，喚起大眾對大自然的聯繫。先閉上雙眼，把蘆薈舒緩花卉水噴於臉上或雙手，再輕輕按壓，慢慢深呼吸，放鬆神經，感受來自大自然的香氣，享受屬於自己寧靜的時刻。產品即日起於Jurlique專門店及專櫃限量有售。