The Power of White Truffle

認識我的朋友都知道，對於護膚品的成分我有一種執着。這份堅持源自於我早年因為敏感、腮位生暗粉、炎症反覆不斷、非常痕癢，令我非常困擾。所以找到一套有效、成分優質的護膚品去養膚，也足以令女士開心一整天。留意到XOVĒ的護膚品在網上極具人氣口碑，當中主打成分白松露結合瑞士頂尖科研配方，以全球領先 100% 植物活性提取技術， 成就W-TruComplex®️白松露活肌修復精萃，具有高效抗氧修復力、讓深層細胞賦活、緊緻肌膚、促進細胞更生，激活年輕膠原。

XOVĒ的水盈保濕精華質地清爽輕盈，夏天使用也非常適合。用後皮膚水潤光澤，蘊含高效複合保濕精華，融入白松露親膚活性因子直滲肌底，為缺水细胞補水，同時鎖住保濕因子，舒緩肌膚乾燥，令肌膚回復水潤飽滿。

水盈保濕精華

XOVĒ的白松露滋養修護面膜蘊含 7 種植物胎盤肽複合精華，刺激肌底膠原增生，以膠原修復皮膚保護屏障。來自瑞士高山的雪絨花幹細胞萃取，有抗氧煥活的功效 。添加豐富維他命及透明質酸，做到深層保濕滋養、淡紋、彈滑、緊緻。同時面膜採用天然椰子發酵生物纖維製成，柔韌度高，具有彈性拉力，任何面形都能緊貼皮膚，加促精華素輕易導入。

白松露滋養修護面膜

官方建議水盈保濕精華及白松露滋養修護面膜搭配使用，可以解決因曝曬皮膚而產生的缺水問題，我出海後回家使用，感到皮膚白淨水潤，有即時pump up水分，減少紫外線對皮膚的傷害，能為皮膚即時急救。

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