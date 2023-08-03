Ian、Edan、Jer擔任宣傳大使 慶祝屈臣氏蒸餾水120周年

今年是屈臣氏蒸餾水120周年，在如此特別的里程碑邀請Ian、Edan及Jer擔任宣傳大使。品牌除了帶來一系列特別版包裝之外，還推出三子限量精品，部份更有親筆簽名，極具收藏價值，同時由即日起至10月31日，將送出共120套日韓台機票。

15款120周年限定版包裝主題。

可回收鋁瓶120周年限量版。

三子限量鋼琴月曆。

屈臣氏蒸餾水感謝120年以來大家的支持，以「多謝您在、成就每刻」作慶祝以及15款限定版包裝主題，加上不同宣傳活動讓粉絲打卡，實行與眾同樂。臣氏蒸餾水亦將推出一系列的屈臣氏蒸餾水x Edan、Ian、 Jer的限量精品，當中包括限量親簽珍藏禮物，屆時透過「分分有禮．滴滴賞」推薦新會員計劃或於指定零售點送出。

梳打水限定包裝。

除了特別版蒸餾水包裝之外，梳打水亦換上限定包裝，9月下旬更有第二輪神秘特別版。此外，屈臣氏蒸餾水由即日起至10月31日推出重頭活動，將送出120套日韓台機票，8月為40份台北機票；9月為40份首爾機票；10月為40份東京機票。大家可以透過「分分有禮．滴滴賞」app掃瞄樽蓋或拉環內的二維碼，可以獲得電子印花1個。每集齊3個電子印花可以參加活動一次，如此類推，不限參加次數，以「多謝您在 成就每刻」為題，向身邊的人表達謝意，再提交感謝訊息。